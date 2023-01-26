Мастерицы из Кривосельского дома культуры возрождают народные традиции соломоплетения

Новости Беларуси. Мастерицы из Кривосельского дома культуры возрождают традиции соломоплетения. Уже многие годы на базе центра организована народная мастерская, где дети вместе с педагогами создают уникальные вещи из соломы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, древнейшее ремесло включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Алеся Иванова, корреспондент:

Свой рабочий день мастер по соломоплетению Ирина Станкевич всегда начинает с улыбки. Ведь она занимается любимым делом. С ремеслом женщина познакомилась более 20 лет назад. И уже тогда, в далеком 91-м, поняла: это навсегда. А началось все здесь, в Кривосельском доме культуры, с обычного занятия. После участия в многочисленных конкурсах и выставках кружку присвоили статус народной мастерской.