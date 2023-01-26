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Мастерицы из Кривосельского дома культуры возрождают народные традиции соломоплетения

26 января 2023 13:48
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Новости Беларуси. Мастерицы из Кривосельского дома культуры возрождают традиции соломоплетения. Уже многие годы на базе центра организована народная мастерская, где дети вместе с педагогами создают уникальные вещи из соломы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, древнейшее ремесло включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Приобщилась к прекрасному и Алеся Иванова.

Мастерицы из Кривосельского дома культуры возрождают народные традиции соломоплетения-1

Алеся Иванова, корреспондент:
Свой рабочий день мастер по соломоплетению Ирина Станкевич всегда начинает с улыбки. Ведь она занимается любимым делом. С ремеслом женщина познакомилась более 20 лет назад. И уже тогда, в далеком 91-м, поняла: это навсегда. А началось все здесь, в Кривосельском доме культуры, с обычного занятия. После участия в многочисленных конкурсах и выставках кружку присвоили статус народной мастерской.

Мастерицы из Кривосельского дома культуры возрождают народные традиции соломоплетения-4

Далее смотрите в видео.

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# Традиции Беларуси # общество # Алеся Иванова # Ирина Станкевич # Елена Шаблыко # Ксения Бровка # Дмитрий Дятлик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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