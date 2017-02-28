От народного ополчения до современности: музей милиции открывается 28 февраля в Витебске

Новости Беларуси. Музей витебской милиции открывается 28 февраля в северной столице Беларуси. В трех залах можно проследить всю историю, начиная с народного ополчения в Витебской губернии и до современности. Помимо фотографий, документов, наград, здесь и воссозданные кабинет начальника окружной милиции при БССР, и место диспетчера 70-х годов прошлого века.

С оружием и манекенами в милицейской форме разрешается сфотографироваться каждому. Примечательно, что многие экспонаты можно потрогать и даже примерить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Абрамова, старший хранитель музейных фондов УВД Витебского облисполкома:

Это форма генеральская, подаренная нашему музею еще в 2007 году. Особенно популярна эта форма у школьников. Многие даже любят примерить фуражку. А примеривши фуражку, уже обязательно выбирают свой творческий путь в профессии милиционера.

28 февраля же после масштабной реконструкции откроют мемориальный знак у здания управления внутренних дел Витебской области. По обе стороны памятника появились плиты с именами сотрудников, погибших при исполнении.

Уже 4 марта белорусская милиция отметит свой 100-й юбилей.