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Протестировать электротранспорт под музыкальный аккомпанемент. Показываем, как в Минске проводили День без автомобиля

22 сентября 2018 15:44
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Новости Беларуси. В Минске 22 сентября улицу Ленина захватили любители экологически чистого транспорта. Таким образом в столице решили отметить Международный день без автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестировать электротранспорт под музыкальный аккомпанемент. Показываем, как в Минске проводили День без автомобиля-1

Протестировать электротранспорт под музыкальный аккомпанемент. Показываем, как в Минске проводили День без автомобиля-3

Под музыкальный аккомпанемент здесь до самого вечера можно бесплатно протестировать электротранспорт и, конечно, велосипеды самых разных видов.

Протестировать электротранспорт под музыкальный аккомпанемент. Показываем, как в Минске проводили День без автомобиля-5

Зона автомобильной неактивности будет работать до самого вечера. На улице Ленина уже показали велокино и провели мастер-классы. А в 9 вечера желающих приглашают на велопрогулку до Национальной библиотеки, которая состоится при любой погоде. Добраться в любую точку Минска сегодня автолюбители могут абсолютно бесплатно на общественном транспорте. Достаточно предъявить техпаспорт и права.

Протестировать электротранспорт под музыкальный аккомпанемент. Показываем, как в Минске проводили День без автомобиля-8

# Автомобили # общество

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