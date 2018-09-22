Протестировать электротранспорт под музыкальный аккомпанемент. Показываем, как в Минске проводили День без автомобиля

Новости Беларуси. В Минске 22 сентября улицу Ленина захватили любители экологически чистого транспорта. Таким образом в столице решили отметить Международный день без автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под музыкальный аккомпанемент здесь до самого вечера можно бесплатно протестировать электротранспорт и, конечно, велосипеды самых разных видов.

Зона автомобильной неактивности будет работать до самого вечера. На улице Ленина уже показали велокино и провели мастер-классы. А в 9 вечера желающих приглашают на велопрогулку до Национальной библиотеки, которая состоится при любой погоде. Добраться в любую точку Минска сегодня автолюбители могут абсолютно бесплатно на общественном транспорте. Достаточно предъявить техпаспорт и права.