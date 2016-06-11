«Служба в Вооруженных Силах всегда нужна»: призывники и их родители – о принятии присяги

Новости Беларуси. В воинских частях и соединениях новое пополнение приняло военную присягу. Слова клятвы на верность родине произнесли более 7 тысяч молодых людей, призванных на срочную военную службу, и около тысячи тех, кто будет служить в резерве. Одна из самых масштабных церемоний прошла в Печах.

Слова присяги, которые в унисон прозвучали по всей стране, не просто дань военному ритуалу, а самый долгожданный момент для призывника. Например, Евгений. Дед, отец – все прошли армейскую школу. Потому и для парня не было вопроса: служить или не служить. Всегда знал, что рано или поздно получит погоны.

Евгений Александрович, рядовой:

После службы в армии человек становится мужественнее, дисциплинированнее. Он в любой момент готов защитить свою страну, свой народ.

Александр Александрович, отец рядового:

Служба в Вооруженных Силах всегда нужна. Мой старший сын служил, я служил, вот пускай и он послужит.

А вот отец Расима — гражданин африканского государства Мали — даже не подозревал, что сын когда-нибудь станет в ряды Вооруженных Сил Беларуси. Впрочем, сам Расим не сомневался.

Расим Кейта, рядовой:

То, что я сюда попаду рано или поздно, все знали. Потому что я гражданин, а это долг, его надо выполнить. Лучше каждому пройти через это.

Одна из самых масштабных и самых зрелищных церемоний прошла в Печах в 72-ом гвардейском объединенном учебном центре. Когда-то сюда на службу стремились попасть со всего Советского Союза. Ежегодно в центре готовят почти 5 тысяч специалистов. Здесь почти 2 тысячи новичков заверили: «Служу Республике Беларусь!»

7 тысяч военнослужащих и тысяча резервистов произнесли клятвы верности родине и народу. Дальше ребятам предстоит долгая служба в армии — кому год, а кому и полтора. Ну, а пока первое в военной жизни увольнительное.

На протяжении 3 недель новобранцы узнавали солдатский быт, проходили курс молодого бойца, учились держать автомат и строй. И по старой доброй традиции для новоиспеченных рядовых такая волнительная встреча с родными и друзьями.

Призывники:

Это долг каждого мужчины – стать на защиту своей родины, страны.

Перед родителями буду защищать родину. Буду знать, что они под моей защитой.

Вчерашние мальчики, уже осознают: теперь они в ответе за свою страну.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Пройдет год-полтора, для службы в резерве чуть побольше. Это будут те настоящие мужчины, которые способны на подвиг, которые способны защитить не только свою девушку, свою мать, семью, но, если потребуется, и родину.

Уже с понедельника рядовым предстоит жизнь по Уставу – с занятиями, нарядами, и полевыми выходами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.