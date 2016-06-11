Когда Гомель считался воротами на Донбасс: об ошибках стратегов и героизме народа в первые дни войны

Новости Беларуси. По-новому посмотреть на события начала войны. Историки внимательнее вчитываются в историю 75-летней давности. Почему Гитлер летом 41-го наступление на Гомель считал не менее важным, чем наступление на Москву и чем это обернулось для жителей юго-востока Беларуси?

К обороне родного города гомельчане стали готовиться в первые дни войны. Параллельно с эвакуацией на промышленных предприятиях наладили выпуск военной продукции: например, на Гомсельмаше точили мины, а на кондитерской фабрике наладили выпуск зажигательной смеси. Но самая массовая работа была на подступах к городу. Оборонительные окопы хорошо сохранились и сегодня, а летом 41-го здесь трудились тысячи горожан.

Вручную было выкопано почти 30 километров противотанкового рва и десятки километров окопов.

На кадрах немецкой кинохроники те самые подступы к Гомелю, на которых сегодня историки-реконструкторы воссоздают события лета 41-го. На них форма 53-го мотострелкового полка НКВД, костяк которого составили белорусские милиционеры. Вооружённые лишь лёгким стрелковым оружием они вместе с Гомельским полком народного ополчения и бойцами 21-ой армии сдерживали наступление на город механизированных колонн вермахта.

Максим Буланчиков, руководитель военно-исторического клуба «53 мотострелковый полк НКВД»:

Мы мало знаем имён. Мало документов по 41-му году. Но мы храним память о них.

Гомельскую наступательную кампанию вермахта принято считать частью Смоленской. Но парадокс в том, что Смоленск пал 16 июля. Бои же за Гомель продолжались до 19 августа. И именно здесь стало ясно: «Блицкрига» не будет.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Гитлеровцы стремились на Донецкий бассейн, а Гомель – это своеобразные ворота. Это требует дополнительного изучения всё, что происходило на Гомельском направлении. Я не хочу сказать, что это судьбоносное для Москвы было. Но Гомель сыграл важную роль в срыве блицкрига.

По-новому посмотреть на события начала войны очевидные факты заставляют не только профессиональных историков. Надеть китель и взять в руки винтовку в мирное время подталкивает, в том числе, и желание разобраться: а что же привело к бойне в начале сороковых?

Владимир Байбардин, участник военно-исторического клуба «53 мотострелковый полк НКВД»:

Ошибки допущены стратегические в управлении. До войны – в 30-х годах, может, раньше – они практически полностью истребили профессиональное военное руководство.

Владимир Силич, участник военно-исторического клуба «53 мотострелковый полк НКВД»:

Ошибок было много. Первое, я считаю, линия обороны. Новая Линия Сталина строилась, старая Линия Сталина. Они были войская не заняты. Новая линия вообще не вооружилась.

Вместо железобетонных дотов и цитаделей оборонительных линий Гомельщина противопоставила военной машине вермахта отвагу солдат и стойкость местных жителей. Ожесточённые бои за юго-восток Беларуси продолжались 50 дней. Для сравнения, активные военные действия во Франции длились 42 дня, на покорение Норвегии ушло 2 суток, а Бельгию и Голландию гитлеровцы оккупировали всего за день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.