Служат нормальные, обыкновенные парни. Как сотрудники ОМОНа участвуют в патриотическом воспитании молодёжи?

Сергей Давидович, заместитель начальника отдела идеологической работы и кадрового обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

У нас помимо «орлят» практически велась постоянно работа с молодежью, именно со школами, я имею в виду со старшеклассниками и детишками младших классов. Для чего это все делалось? В принципе, особенно мы больше всего начали уделять еще после 2020 года, потому что много слишком на наше подразделение лили грязи. На самом деле, я хочу сказать, и меня ребята даже поддерживают в этом направлении: отряд милиции особого назначения – это одно из спецподразделений, которое самое близкое к народу. Там, где народ отдыхает, работают сотрудники отряда милиции особого назначения. Там, где проходят массовые, культурно-зрелищные мероприятия – там везде наши сотрудники. Эти ребята тоже убедились, с нами службу несут в пределах возможного. Именно они, эти детишки – у нас практически все школы города Минска, помимо нашего клуба, прошли через нашу базу, наше подразделение, познакомились с нашими ребятами, с нашей комнатой боевой славы и убедились, что там никакие не злые сотрудники, а нормальные, обыкновенные служат парни. Никакие не супермены – обыкновенные, доброжелательные люди, и никому зла не желают. Именно эти ребята несут службу на благо нашей Родины, законности и справедливости. Правильно, ребята, я говорю?