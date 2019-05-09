«Слушаюсь, сынок». Как 19-летний парень командовал 45-летними солдатами и мечтал стать библиотекарем

Николай Владимирович поделился с нами воспоминаниями о том, как 15-летним мальчишкой из родной деревни Беркино под Волоколамском в 1943 году попал в школу снайперов, затем стал связистом и закончил войну в Берлине.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Николай Владимирович, когда Вы начали писать стихи, и как это совмещается: кадровый военный и поэт?

Николай Владимирович Иванов, ветеран ВОВ, полковник в отставке, член Союза писателей Беларуси, поэт:

Вы знаете, мечта у меня иная была. Когда в 1943 году призвали в армию в Волоколамск – служба несколько месяцев, стрельба у меня хорошая, и мне присвоили звание ефрейтора. А дальше я сопротивлялся: ни сержанта, ни старшего, никого! А сразу полковника?

Николай Владимирович Иванов:

Всё дело заключалось в том, что я ожидал – закончится служба в армии, и я буду библиотекарем работать. Вот моя мечта!

Зато после службы мечта практически сразу осуществилась, и даже в большем масштабе. Вы стали поэтом.