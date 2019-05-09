«Слушаюсь, сынок». Как 19-летний парень командовал 45-летними солдатами и мечтал стать библиотекарем
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ветеран ВОВ, полковник в отставке, член Союза писателей Беларуси, поэт – Николай Владимирович Иванов.
Николай Владимирович поделился с нами воспоминаниями о том, как 15-летним мальчишкой из родной деревни Беркино под Волоколамском в 1943 году попал в школу снайперов, затем стал связистом и закончил войну в Берлине.
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Николай Владимирович, когда Вы начали писать стихи, и как это совмещается: кадровый военный и поэт?
Николай Владимирович Иванов, ветеран ВОВ, полковник в отставке, член Союза писателей Беларуси, поэт:
Вы знаете, мечта у меня иная была. Когда в 1943 году призвали в армию в Волоколамск – служба несколько месяцев, стрельба у меня хорошая, и мне присвоили звание ефрейтора. А дальше я сопротивлялся: ни сержанта, ни старшего, никого!
А сразу полковника?
Николай Владимирович Иванов:
Всё дело заключалось в том, что я ожидал – закончится служба в армии, и я буду библиотекарем работать. Вот моя мечта!
Зато после службы мечта практически сразу осуществилась, и даже в большем масштабе. Вы стали поэтом.
Какое событие той войны Вам врезалось в память наиболее глубоко?
Николай Владимирович Иванов:
Я воевал на Первом Белорусском фронте. Вторая танковая армия, мотострелковая бригада. Сначала был командиром отделения. Хотя, ефрейтор, только и всего. В отделении все белорусы у меня в подчинении. Но мне-то было 19 лет. А у меня по 40-45 лет – это отцы мои, я – сын. А я командир над ними. Вот какая вещь. Отдаю приказ. «Слушаюсь, сынок». «Да я не сынок вам! Я командир у вас!» Мне казалось, в возрасте люди, я – пацан: они издеваются надо мной. А потом я только убедился, что сын я у них был.
9 мая 1945 года – День Победы Вы встретили в госпитале. Как там праздновали?
Николай Владимирович Иванов:
Да я же ничего не знал. Когда я в госпитале был, это три месяца я отслужил там. Потому что подлечился: «Помогай, Иванов». Меня как положили в госпиталь: мест нигде нет, лежат в коридоре, на полу, а меня – в палату. Там 9 офицеров. Только офицеры, а я – ефрейтор. А меня к ним. А потом оказалось – два человека там с бригады, в которой я служил. Пришли мы к выводу, что завтра нас отправляют из госпиталя на распределительный пункт. А распределительный пункт нам же не нужен – мы удрали оттуда в Берлин, в Нойруппин. Это за городом. В Нойруппине мы нашли нашу бригаду. На второй день, когда пришли туда, – построение бригады. Награждение: «Ефрейтор Иванов». Выхожу – мне Орден Красной Звезды дают. «Служу Советскому Союзу!» Дальше: «Ефрейтор Иванов». Орден Славы ІІІ степени – получаю это. И ещё дважды вызывали – уже медали. Я ничего не знал!