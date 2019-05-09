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LITESOUND о 9 мая: «В некоторых странах начинают праздник чернить. В конце концов, скажут, что СС – это благотворительная организация»

09 мая 2019 08:37
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – участники группы «LITESOUND» – Владимир Карякин и Дмитрий Карякин.

LITESOUND о 9 мая: «В некоторых странах начинают праздник чернить. В конце концов, скажут, что СС – это благотворительная организация»-1

9 мая – для всех нас праздник святой. Какое ваше личное отношение к этому празднику?

Дмитрий Карякин, солист группы «LITESOUND»:
Для меня лично это максимально глубокая дата. Это, действительно, святой праздник. Нам глубоко обидно за то, что в некоторых странах, особенно – в соседних, начинают этот праздник чернить. И начинается такой страх, что, в конце концов, они скажут, что СС – это благотворительная организация, например. Не нравится эта тенденция. Мы считаем, что есть, всё-таки, чёрное и белое, и нужно понимать, как и где расставлены точки.

LITESOUND о 9 мая: «В некоторых странах начинают праздник чернить. В конце концов, скажут, что СС – это благотворительная организация»-4

Для нас этот праздник святой, и хотелось бы, чтобы в Европе это понимали. Поэтому наш план к 75-летию – это съёмка грандиозного клипа, в котором мы хотим на русском и на английском языках преподнести европейскому и нашему зрителю, напомнить о подвиге народа, о подвиге солдат. Чтобы люди в Европе поняли, что для нас этот праздник. Надо понимать, что весь мир боролся против тотального зла. Это не должно оспариваться, на мой взгляд.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

# Беларусь помнит # общество # Дмитрий Карякин # Владимир Карякин

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