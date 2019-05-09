LITESOUND о 9 мая: «В некоторых странах начинают праздник чернить. В конце концов, скажут, что СС – это благотворительная организация»

Дмитрий Карякин, солист группы « LITESOUND »: Для меня лично это максимально глубокая дата. Это, действительно, святой праздник. Нам глубоко обидно за то, что в некоторых странах, особенно – в соседних, начинают этот праздник чернить. И начинается такой страх, что, в конце концов, они скажут, что СС – это благотворительная организация, например. Не нравится эта тенденция. Мы считаем, что есть, всё-таки, чёрное и белое, и нужно понимать, как и где расставлены точки.

Для нас этот праздник святой, и хотелось бы, чтобы в Европе это понимали. Поэтому наш план к 75-летию – это съёмка грандиозного клипа, в котором мы хотим на русском и на английском языках преподнести европейскому и нашему зрителю, напомнить о подвиге народа, о подвиге солдат. Чтобы люди в Европе поняли, что для нас этот праздник. Надо понимать, что весь мир боролся против тотального зла. Это не должно оспариваться, на мой взгляд.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт