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«Белавиа» с 30 апреля начнёт выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию

28 апреля 2021 06:33
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Новости Беларуси. «Белавиа» расширяет географию полетов. Уже в мае в маршрутную сеть белорусского авиаперевозчика добавится два новых города – Самара и Екатеринбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» с 30 апреля начнёт выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию-1

Таким образом, в карте полетов по России у авиакомпании на данный момент будет 9 регулярных направлений, а в рамках регулярной маршрутной сети – 45.

Кроме того, с 30 апреля «Белавиа» начнет выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию. Вылеты запланированы в город Тиват на берегу Которского залива Адриатического моря, а также в Энфиду и на остров Джерба.

«Белавиа» с 30 апреля начнёт выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию-4

В целом количество рейсов в связи с эпидемиологической ситуацией по-прежнему сокращено. За подробной информацией следите на сайте авиаперевозчика.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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