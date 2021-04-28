«Белавиа» с 30 апреля начнёт выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию

Новости Беларуси. «Белавиа» расширяет географию полетов. Уже в мае в маршрутную сеть белорусского авиаперевозчика добавится два новых города – Самара и Екатеринбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, в карте полетов по России у авиакомпании на данный момент будет 9 регулярных направлений, а в рамках регулярной маршрутной сети – 45.

Кроме того, с 30 апреля «Белавиа» начнет выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию. Вылеты запланированы в город Тиват на берегу Которского залива Адриатического моря, а также в Энфиду и на остров Джерба.