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Кофейня в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открылась в Речице. Ребят там учат правилам безопасности

20 августа 2020 07:24
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Новости Беларуси. Полезная франшиза от МЧС. Первую в стране кофейню в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открыли в Речице, сообщили в программе Новости «24 часа».

Кофейня в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открылась в Речице. Ребят там учат правилам безопасности-1

Кофейня в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открылась в Речице. Ребят там учат правилам безопасности-3

Кофейня в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открылась в Речице. Ребят там учат правилам безопасности-5

Совместный проект спасателей и владельцев детского кафе – это не просто вкусные десерты, а прежде всего полезный отдых для всей семьи, веселый и нестандартный способ обучения правилам безопасности самых юных белорусов. Набор тематических материалов и специальная игровая программа поможет маленьким посетителям лучше ориентироваться в большом мире.

Кофейня в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открылась в Речице. Ребят там учат правилам безопасности-8

Кофейня в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открылась в Речице. Ребят там учат правилам безопасности-10

Александр Найден, житель Речицы:
Я буду сюда часто приходить. Потому что здесь веселые конкурсы, много ребят. Интересные задания даются от МЧС.

Кофейня в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открылась в Речице. Ребят там учат правилам безопасности-13

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:
В рамках республиканской акции, которая проходит сейчас в нашей стране, – «В центре внимания дети» – в Речице открыта имиджевая кофейня. В ней наши дети смогут не только вкусно покушать, но и обучиться правилам безопасности жизнедеятельности в форме игр.

В преддверии нового учебного года я хотел бы сказать родителям: не оставляйте детей без присмотра, знайте, где находятся ваши дети. И, конечно же, живите безопасно.

Кофейня в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открылась в Речице. Ребят там учат правилам безопасности-16

Кофейня в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открылась в Речице. Ребят там учат правилам безопасности-18

Кофейня в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открылась в Речице. Ребят там учат правилам безопасности-20

Интерьер кофейни соответствует тематике. О безопасности напоминают даже ростомер и велопарковка.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Дичковский # Фотофакт

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