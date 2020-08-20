Кофейня в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открылась в Речице. Ребят там учат правилам безопасности

Новости Беларуси. Полезная франшиза от МЧС. Первую в стране кофейню в стилистике мультфильма «Волшебная книга» открыли в Речице, сообщили в программе Новости «24 часа».

Совместный проект спасателей и владельцев детского кафе – это не просто вкусные десерты, а прежде всего полезный отдых для всей семьи, веселый и нестандартный способ обучения правилам безопасности самых юных белорусов. Набор тематических материалов и специальная игровая программа поможет маленьким посетителям лучше ориентироваться в большом мире.

Александр Найден, житель Речицы: Я буду сюда часто приходить. Потому что здесь веселые конкурсы, много ребят. Интересные задания даются от МЧС.

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:

В рамках республиканской акции, которая проходит сейчас в нашей стране, – «В центре внимания дети» – в Речице открыта имиджевая кофейня. В ней наши дети смогут не только вкусно покушать, но и обучиться правилам безопасности жизнедеятельности в форме игр.

В преддверии нового учебного года я хотел бы сказать родителям: не оставляйте детей без присмотра, знайте, где находятся ваши дети. И, конечно же, живите безопасно.