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Парламентские выборы: на участках проходят концерты и торговля

11 сентября 2016 05:27
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Новости Беларуси. На избирательные участки приходят целыми семьями. Ведь здесь белорусов традиционно ожидает настоящий праздник: выступления народных коллективов и звезд белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продуктивно ко дню выборов поработали кулинары и кондитеры по всей Беларуси. Ассортимент деликатесов в буфетах обещает быть на высоте. Например, Гомельский комбинат школьного питания предлагает более 300 наименований, причем акцент сделан на незаурядные блюда: заливное, руляда, рулеты и всевозможные сложные пирожные уже ждут своих избирателей.

Светлана Царик, директор Гомельского городского комбината школьного питания:
Работали мы в течение нескольких суток, разработали большой ассортимент и хлебобулочных, и кондитерских, и кулинарных изделий. Сделали все свежее, с любовью. Я думаю, что покупатель будет доволен.

# общество # Выборы-2019

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