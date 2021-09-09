Следственному комитету Беларуси 10 лет. Минских следователей поздравили с юбилеем со дня образования ведомства

Новости Беларуси. Столичных следователей поздравили со знаковой датой – юбилеем со дня образования ведомства. 12 сентября Следственному комитету Беларуси 10 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В концертном зале Центрального дома офицеров собрались виновники торжества и члены их семей, всего более 300 человек. Все слова благодарности сегодня им. Управление Следственного комитета по Минску занимает достойное место в системе правоохранительных органов Беларуси. Стоит на защите законных интересов и прав граждан. В настоящее время в работу следователя активно внедряются достижения современных технологий, на помощь следствию приходят информационные ресурсы.

Алексей Довжонок, заместитель начальника Центрального районного отдела Следственного комитета Минска:

Мы как сотрудники Следственного комитета всегда стоим и будем стоять на защите прав и законных интересов наших граждан, защищать нашу страну, продолжать традиции нашего ведомства.

Олег Шандарович, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:

Впервые за историю существования следственных подразделений в республике главой государства был создан самостоятельный орган. Орган предварительного следствия. За прошедший период Следственный комитет Республики Беларусь занял достойное место среди других правоохранительных органов.

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по Минску:

Хочу сказать слова благодарности не только следователям, но и тем родным и близким, которые поддерживают их в нелегкие времена, в трудовые будни, которые создают им уют домашний и позволяют полностью отдаться служению отчизне.