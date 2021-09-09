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Следственному комитету Беларуси 10 лет. Минских следователей поздравили с юбилеем со дня образования ведомства

09 сентября 2021 19:27
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Новости Беларуси. Столичных следователей поздравили со знаковой датой – юбилеем со дня образования ведомства. 12 сентября Следственному комитету Беларуси 10 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Следственному комитету Беларуси 10 лет. Минских следователей поздравили с юбилеем со дня образования ведомства-1

В концертном зале Центрального дома офицеров собрались виновники торжества и члены их семей, всего более 300 человек. Все слова благодарности сегодня им. Управление Следственного комитета по Минску занимает достойное место в системе правоохранительных органов Беларуси. Стоит на защите законных интересов и прав граждан. В настоящее время в работу следователя активно внедряются достижения современных технологий, на помощь следствию приходят информационные ресурсы.

Следственному комитету Беларуси 10 лет. Минских следователей поздравили с юбилеем со дня образования ведомства-4

Алексей Довжонок, заместитель начальника Центрального районного отдела Следственного комитета Минска:
Мы как сотрудники Следственного комитета всегда стоим и будем стоять на защите прав и законных интересов наших граждан, защищать нашу страну, продолжать традиции нашего ведомства.

Следственному комитету Беларуси 10 лет. Минских следователей поздравили с юбилеем со дня образования ведомства-7

Олег Шандарович, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Впервые за историю существования следственных подразделений в республике главой государства был создан самостоятельный орган. Орган предварительного следствия. За прошедший период Следственный комитет Республики Беларусь занял достойное место среди других правоохранительных органов.

Следственному комитету Беларуси 10 лет. Минских следователей поздравили с юбилеем со дня образования ведомства-10

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по Минску:
Хочу сказать слова благодарности не только следователям, но и тем родным и близким, которые поддерживают их в нелегкие времена, в трудовые будни, которые создают им уют домашний и позволяют полностью отдаться служению отчизне.

Следственному комитету Беларуси 10 лет. Минских следователей поздравили с юбилеем со дня образования ведомства-13

Отличившиеся сотрудники получили награды за добросовестную службу. Слова поздравления прозвучали от руководителей силовых структур, спортсменов, журналистов и даже космонавтов.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Олег Шандарович # Фотофакт

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