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Конякин: эти учения носят исключительно оборонительный характер и ни в коем случае не направлены против третьей страны

09 сентября 2021 18:32
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Новости Беларуси. Официальная церемония открытия белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021» прошла 9 сентября на полигонах Мулино в Нижегородской области и Обуз-Лесновский в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также старт дали на всех 13 задействованных военных площадках.

Конякин: эти учения носят исключительно оборонительный характер и ни в коем случае не направлены против третьей страны-1

Активная фаза совместных маневров стартует уже 10 сентября. Учения пройдут на четырех белорусских и девяти российских полигонах. Для полигона под Брестом эти маневры станут беспрецедентными по своему размаху. На западном направлении тактические действия будут отрабатывать военнослужащие Беларуси и России. В программе – сложнейшие элементы подготовки и крупнейшее за всю историю сил специальных операций десантирование. Для высадки самого масштабного десанта под Брестом задействуют 50 самолетов Ил-76.

Конякин: эти учения носят исключительно оборонительный характер и ни в коем случае не направлены против третьей страны-4

В совместных стратегических учениях участвуют 12 800 белорусских военнослужащих и около 2 500 российских. Также прибыли 50 военных из Казахстана (из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ). Для маневров планируют задействовать более 500 единиц бронетанковой техники.

Конякин: эти учения носят исключительно оборонительный характер и ни в коем случае не направлены против третьей страны-7

Игорь Конякин, генеральный консул Генерального консульства Российской Федерации в Бресте:
Мы должны подчеркнуть, что ситуация в мире достаточно сложная. Это с одной стороны. В то же время мы прекрасно знаем из истории наших стран: наши люди никогда сами на войну не шли. Эти учения подтверждают, мы всегда это декларируем, что они носят исключительно оборонительный характер и ни в коем случае не направлены против какой-то третьей страны, как кто-то где-то утверждает. Я хотел бы подчеркнуть, что мы здесь работаем и видим, что и население относится достаточно положительно, часто встречаем и наших солдат, и белорусских на улицах города. Все проходит хорошо.

Конякин: эти учения носят исключительно оборонительный характер и ни в коем случае не направлены против третьей страны-10

Совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной подготовки армий двух стран. За маневрами будут наблюдать Президенты Беларуси и России.

# Военные учения # общество # Игорь Конякин # Фотофакт

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