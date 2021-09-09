Конякин: эти учения носят исключительно оборонительный характер и ни в коем случае не направлены против третьей страны

Активная фаза совместных маневров стартует уже 10 сентября. Учения пройдут на четырех белорусских и девяти российских полигонах. Для полигона под Брестом эти маневры станут беспрецедентными по своему размаху. На западном направлении тактические действия будут отрабатывать военнослужащие Беларуси и России. В программе – сложнейшие элементы подготовки и крупнейшее за всю историю сил специальных операций десантирование. Для высадки самого масштабного десанта под Брестом задействуют 50 самолетов Ил-76.

Игорь Конякин, генеральный консул Генерального консульства Российской Федерации в Бресте:

Мы должны подчеркнуть, что ситуация в мире достаточно сложная. Это с одной стороны. В то же время мы прекрасно знаем из истории наших стран: наши люди никогда сами на войну не шли. Эти учения подтверждают, мы всегда это декларируем, что они носят исключительно оборонительный характер и ни в коем случае не направлены против какой-то третьей страны, как кто-то где-то утверждает. Я хотел бы подчеркнуть, что мы здесь работаем и видим, что и население относится достаточно положительно, часто встречаем и наших солдат, и белорусских на улицах города. Все проходит хорошо.