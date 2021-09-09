Конякин: эти учения носят исключительно оборонительный характер и ни в коем случае не направлены против третьей страны
Новости Беларуси. Официальная церемония открытия белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021» прошла 9 сентября на полигонах Мулино в Нижегородской области и Обуз-Лесновский в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также старт дали на всех 13 задействованных военных площадках.
Активная фаза совместных маневров стартует уже 10 сентября. Учения пройдут на четырех белорусских и девяти российских полигонах. Для полигона под Брестом эти маневры станут беспрецедентными по своему размаху. На западном направлении тактические действия будут отрабатывать военнослужащие Беларуси и России. В программе – сложнейшие элементы подготовки и крупнейшее за всю историю сил специальных операций десантирование. Для высадки самого масштабного десанта под Брестом задействуют 50 самолетов Ил-76.
В совместных стратегических учениях участвуют 12 800 белорусских военнослужащих и около 2 500 российских. Также прибыли 50 военных из Казахстана (из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ). Для маневров планируют задействовать более 500 единиц бронетанковой техники.
Игорь Конякин, генеральный консул Генерального консульства Российской Федерации в Бресте:
Мы должны подчеркнуть, что ситуация в мире достаточно сложная. Это с одной стороны. В то же время мы прекрасно знаем из истории наших стран: наши люди никогда сами на войну не шли. Эти учения подтверждают, мы всегда это декларируем, что они носят исключительно оборонительный характер и ни в коем случае не направлены против какой-то третьей страны, как кто-то где-то утверждает. Я хотел бы подчеркнуть, что мы здесь работаем и видим, что и население относится достаточно положительно, часто встречаем и наших солдат, и белорусских на улицах города. Все проходит хорошо.
Совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной подготовки армий двух стран. За маневрами будут наблюдать Президенты Беларуси и России.