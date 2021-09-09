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«Предельно честный и открытый разговор». Лукашенко поделился итогами встречи с Путиным

09 сентября 2021 18:46
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в Москве честными, открытыми и конструктивными. Об этом глава белорусского государства заявил 9 сентября журналистам по итогам встречи с российским коллегой, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего хочу поблагодарить моего коллегу, Президента России‚ за тот прием, который был оказан нашей делегации, а также предельно честный, открытый и конструктивный характер сегодняшней встречи.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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