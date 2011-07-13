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«Славянский базар в Витебске». Сегодня мастера искусств России представят большой концерт

13 июля 2011 11:20
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На сцену летнего амфитеатра выйдет Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. К слову, в этом году коллектив празднует столетний юбилей.

Хор имени Пятницкого

Хор имени Пятницкого

Хор имени Пятницкого

Хор имени Пятницкого

Хор имени Пятницкого

Хор имени Пятницкого

Свои лучшие песни также споют Елена Ваенга, Лариса Долина, Марина Девятова, дружным исполнением порадует детский музыкальный театр «Домисолька».

Детский музыкальный театр «Домисолька»

Детский музыкальный театр «Домисолька»

Свое выступление подарит и Белорусский государственный ансамбль «Песняры». На площадке уже вовсю идет репетиция, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Юдахина

Ольга Юдахина, художественный руководитель детского музыкального театра «Домисолька» (Россия):
Мы с огромным удовольствием приезжаем в Беларусь. Здесь уже в четвертый раз. Знаем эту страну, очень дружим с белорусами. Наш округ – побратим с Гродно. Были там, в Минске. А сейчас в огромном потрясении от Витебска. Красивый, чистый город, красивые люди. Мы просто в восторге.

Марина Девятова

Марина Девятова, певица (Россия):
Меняется сцена, меняется характер, меняется антураж, не меняется самое главное – атмосфера и душа фестиваля. Я всегда за объединение культур, в первую очередь. Потому что белорусский фольклор потрясающе красив, не менее богат, нежели русский. Это нас с вами очень объединяет.

# общество # Славянский базар в Витебске 2012 # Фотофакт # Славянский базар в Витебске

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