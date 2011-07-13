«Славянский базар в Витебске». Сегодня мастера искусств России представят большой концерт

На сцену летнего амфитеатра выйдет Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. К слову, в этом году коллектив празднует столетний юбилей.

Свои лучшие песни также споют Елена Ваенга, Лариса Долина, Марина Девятова, дружным исполнением порадует детский музыкальный театр «Домисолька».

Свое выступление подарит и Белорусский государственный ансамбль «Песняры». На площадке уже вовсю идет репетиция, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Юдахина, художественный руководитель детского музыкального театра «Домисолька» (Россия):

Мы с огромным удовольствием приезжаем в Беларусь. Здесь уже в четвертый раз. Знаем эту страну, очень дружим с белорусами. Наш округ – побратим с Гродно. Были там, в Минске. А сейчас в огромном потрясении от Витебска. Красивый, чистый город, красивые люди. Мы просто в восторге.

Марина Девятова, певица (Россия):

Меняется сцена, меняется характер, меняется антураж, не меняется самое главное – атмосфера и душа фестиваля. Я всегда за объединение культур, в первую очередь. Потому что белорусский фольклор потрясающе красив, не менее богат, нежели русский. Это нас с вами очень объединяет.