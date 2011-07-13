Все минские школы получат паспорта готовности до 25 августа

Сейчас активно идет подготовка зданий к новому учебному году и половина финансовых средств уже освоена. Комплексный капитальный ремонт идет в двух десятках учреждений. Особое внимание – кровельным покрытиям, санузлам, пищеблокам, спортивным залам. В нынешнем году столичным школам более миллиарда рублей выделили шефы и спонсоры.

Всего к сентябрю в Беларуси откроется девять новых школ и 15 детских садов. А в 2012 году в Минске планируется строительство экспериментальной школы. Новшество коснется не методов обучения, а самой проектировки здания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владислав Кузьменков, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Это новый тип здания: трехэтажные, полностью остекленные. У нас в Минске еще такой школы нет.

Дополнительно рассматриваются расширенные рекреационные зоны для учащихся. Возможен отдельный отдых после школы, возможен выход на дворовую территорию, стадион, площадки отдыха. Все это будет организовано в школе.