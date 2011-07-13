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27 миллионов американцев могут остаться без пенсионных пособий

13 июля 2011 09:58
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В казне США может оказаться недостаточно денег для своевременной выплаты пенсий. Об этом президент страны Барак Обама заявил в интервью одному из телеканалов.

Уже 3 августа без пенсионных пособий может остаться 27 миллионов человек. Причина этого кроется в нерешенном вопросе об увеличении допустимого размера госдолга.

Конгресс должен проголосовать по этому вопросу второго августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако, если республиканцы и демократы не договорятся относительно увеличения лимита государственного долга, США объявят технический дефолт и выплатить пенсии населению ушедшему на заслуженный отдых будет не из чего.

# Экономика # общество

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