В минском микрорайоне Дражня под снос попадет часть частных домов, а на их месте появятся многоэтажки

Кроме жилых объектов на месте усадебной застройки построят физкультурно-оздоровительный комплекс, административные здания и торгово-бытовые объекты.

Не в обиде останутся и автомобилисты: для их удобства возведут паркинг на триста машин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Кацевич, заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Партизанского района:

В микрорайоне Дражня у нас планируется построить четыре жилых дома башенного типа с площадью 36 тыс. кв м. По переулку Солтыса запланировано строительство еще трех домов башенного типа. Площадь – 25 тыс. кв м. Также планируется снос по улице Таежная-Ключевая со строительством двух секционных многоэтажных жилых домов.