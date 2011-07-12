В минском микрорайоне Дражня под снос попадет часть частных домов, а на их месте появятся многоэтажки

Не в обиде останутся и автомобилисты: для их удобства возведут паркинг на триста машин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Кацевич, заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Партизанского района:
В микрорайоне Дражня у нас планируется построить четыре жилых дома башенного типа с площадью 36 тыс. кв м. По переулку Солтыса запланировано строительство еще трех домов башенного типа. Площадь – 25 тыс. кв м. Также планируется снос по улице Таежная-Ключевая со строительством двух секционных многоэтажных жилых домов.