«Славянский базар в Витебске». 13 июля состоится награждение победителей конкурса

Церемония награждения пройдет в здании областной филармонии.

Обычно интрига сохраняется до последнего момента, ведь обладатель наибольшего количества баллов не всегда получает Гран-при фестиваля. Кроме того, по условиям конкурса жюри может делить вторую и третью премии. Пока же на «Славянском базаре» лидирует белорусская участница Алена Ланская. Вслед за ней по числу баллов идут исполнители из Украины, Чехии и Литвы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, Гран-при форума составляет $15 тыс. долларов.

А чуть ранее, днем, в концертном зале «Витебск» соберутся участники детского музыкального конкурса. У них – второй состязательный день.

Григорий Калайда, участник Международного музыкального конкурса «Витебск-2011» (Россия):

Я очень сильно настроен на победу. Но главное не победа, главное – участие.

Я познакомился с участниками из Германии, Румынии, Азербайджана, Болгарии. Очень хорошие детки.

Александра Нехай, участник Международного музыкального конкурса «Витебск-2011» (Беларусь):

Всех зрителей ждет сюрприз, и даже жюри, потому что песня «Спят усталые игрушки» спокойная. Ее слушали все, когда засыпали на ночь. А сейчас она сначала будет спокойная, а потом идет джаз.