Сладости и сувениры, текстиль и самовары. В Минске проходит ярмарка «Сделано в Тульской области»

Торговые ряды со знаменитыми на весь мир самоварами, пряниками и пастилой развернулись в Верхнем городе Минска. Ярмарка «Сделано в Тульской области» встречает посетителей народной русской музыкой, заставляющей сердце петь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продукцию представили 20 производителей Тульской области. Сладости и сувениры, текстиль и елочные игрушки – глаза просто разбегаются. Но привлекательнее всего выглядят самовары. Есть как электрические, так и угольные. Цены начинаются от 270 рублей. В Туле, ставшей самоварной столицей России, их начали делать с 1778 года. Традиции производства сохранились до сих пор.

Татьяна Юдакова, начальник отдела маркетинга завода по производству самоваров (Россия):

В Беларусь мы подготовили самовары, в том числе самовары с художественной росписью, с изображением достопримечательностей Беларуси, с Беловежской пущей, зубрами и символикой республики.

Варвара Абрамова, солистка фольклорного ансамбля «Спасская слобода» (Россия):

Очень кропотливо подходили к каждому моменту, каждому вопросу, чтобы все было четко и очень слажено. Это и инструментальное исполнительство, и песни: как акапельные, так и под гармошку.

Также представлена балалайка как один из инструментов. Также танцевальные номера.

За 8 месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Тульской областью России вырос почти на 20 %, по сравнению с таким же периодом 2023-го. Экономические связи будут только развиваться. Ярмарку в Минск привезли представители бизнес-кругов российского региона, который заинтересован в реализации совместных с Беларусью проектов. Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Администрация Тульской области крайне заинтересована в поставках нашей техники, в посещении наших объектов, которые производят автомобильную технику. Это Минский автомобильный завод, это завод «Белкоммунмаш». Это техника для коммунального хозяйства. Ну, конечно, товары нашей белорусской легкой промышленности.

Павел Татаренко, заместитель губернатора Тульской области (Россия):

У нас очень, на наш взгляд, много точек соприкосновения. Это как отрасли промышленности, химии, металлургии, так и отрасли общественного транспорта. Уже наши коллеги в рамках начавшейся бизнес-миссии посещали несколько предприятий, которые производят общественный транспорт. Сделали определенные заметки, навели контакты, что называется, и дальше будем их прорабатывать. Надеюсь, что это также приведет к каким-то положительным результатам.