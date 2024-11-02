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Сладости и сувениры, текстиль и самовары. В Минске проходит ярмарка «Сделано в Тульской области»

02 ноября 2024 11:36
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Торговые ряды со знаменитыми на весь мир самоварами, пряниками и пастилой развернулись в Верхнем городе Минска. Ярмарка «Сделано в Тульской области» встречает посетителей народной русской музыкой, заставляющей сердце петь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сладости и сувениры, текстиль и самовары. В Минске проходит ярмарка «Сделано в Тульской области»-2

В Минске продукцию представили 20 производителей Тульской области. Сладости и сувениры, текстиль и елочные игрушки – глаза просто разбегаются. Но привлекательнее всего выглядят самовары. Есть как электрические, так и угольные. Цены начинаются от 270 рублей. В Туле, ставшей самоварной столицей России, их начали делать с 1778 года. Традиции производства сохранились до сих пор.

Сладости и сувениры, текстиль и самовары. В Минске проходит ярмарка «Сделано в Тульской области»-4

Татьяна Юдакова, начальник отдела маркетинга завода по производству самоваров (Россия):
В Беларусь мы подготовили самовары, в том числе самовары с художественной росписью, с изображением достопримечательностей Беларуси, с Беловежской пущей, зубрами и символикой республики.

Сладости и сувениры, текстиль и самовары. В Минске проходит ярмарка «Сделано в Тульской области»-6

Варвара Абрамова, солистка фольклорного ансамбля «Спасская слобода» (Россия):
Очень кропотливо подходили к каждому моменту, каждому вопросу, чтобы все было четко и очень слажено. Это и инструментальное исполнительство, и песни: как акапельные, так и под гармошку.
Также представлена балалайка как один из инструментов. Также танцевальные номера.

Сладости и сувениры, текстиль и самовары. В Минске проходит ярмарка «Сделано в Тульской области»-8

За 8 месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Тульской областью России вырос почти на 20 %, по сравнению с таким же периодом 2023-го. Экономические связи будут только развиваться. Ярмарку в Минск привезли представители бизнес-кругов российского региона, который заинтересован в реализации совместных с Беларусью проектов.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Администрация Тульской области крайне заинтересована в поставках нашей техники, в посещении наших объектов, которые производят автомобильную технику. Это Минский автомобильный завод, это завод «Белкоммунмаш». Это техника для коммунального хозяйства. Ну, конечно, товары нашей белорусской легкой промышленности.

Сладости и сувениры, текстиль и самовары. В Минске проходит ярмарка «Сделано в Тульской области»-10

Павел Татаренко, заместитель губернатора Тульской области (Россия):
У нас очень, на наш взгляд, много точек соприкосновения. Это как отрасли промышленности, химии, металлургии, так и отрасли общественного транспорта. Уже наши коллеги в рамках начавшейся бизнес-миссии посещали несколько предприятий, которые производят общественный транспорт. Сделали определенные заметки, навели контакты, что называется, и дальше будем их прорабатывать. Надеюсь, что это также приведет к каким-то положительным результатам.

Сладости и сувениры, текстиль и самовары. В Минске проходит ярмарка «Сделано в Тульской области»-12

Ярмарка будет работать все выходные и в понедельник, 4 ноября, несмотря на прохладную погоду. Согреться можно у самовара, чай заваривают на углях проверенные мастера своего дела.

# Ярмарки в Минске

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