Сквер «Погулянка» и улица Лепельская. В Минске решили назвать некоторые безымянные улицы и скверы
Новости Беларуси. Некоторые безымянные улицы и скверы в Минске получат свои оригинальные названия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Например, во Фрунзенском районе зеленая зона на улице Матусевича станет сквером «Погулянкой» – в честь хутора, который находился на этом месте в начале ХХ века.
А в Центральном районе проезд от Долгиновского тракта до центра пульмонологии и фтизиатрии теперь будет улицей Лепельской. К слову, идеи названий предлагали и сами горожане.
Анна Старовойтова, член комиссии по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска Мингорисполкома:
Очень важно, что мы сегодня создаем такие места притяжения в Минске. Как раз наименованием мы поддерживаем сохранение топонимики и тех мест, которые с карты города уходят, но вместе с тем они радуют нас.