Сквер «Погулянка» и улица Лепельская. В Минске решили назвать некоторые безымянные улицы и скверы

Новости Беларуси. Некоторые безымянные улицы и скверы в Минске получат свои оригинальные названия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например, во Фрунзенском районе зеленая зона на улице Матусевича станет сквером «Погулянкой» – в честь хутора, который находился на этом месте в начале ХХ века.

А в Центральном районе проезд от Долгиновского тракта до центра пульмонологии и фтизиатрии теперь будет улицей Лепельской. К слову, идеи названий предлагали и сами горожане.