Новости Беларуси. Соломенный креатив к «Дожинкам» — на Витебщине. Скульптуры из сена и соломы появились вдоль трассы Минск — Витебск. На этот раз поднять настроение водителям и их пассажирам власти попытались с помощью огромного зайца и «неваляшки». Эти оригинальные объекты привлекают внимание путешественников. Люди с удовольствием фотографируются на их фоне.

Такие композиции на полях стали своеобразным символом праздника тружеников села. Напомним, нынешние «Дожинки» пройдут в Городке Витебской области во второй половине сентября, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.