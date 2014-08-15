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Скульптуры из сена и соломы появились вдоль трассы Минск — Витебск

15 августа 2014 07:50
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Новости Беларуси. Соломенный креатив к «Дожинкам» — на Витебщине. Скульптуры из сена и соломы появились вдоль трассы Минск — Витебск. На этот раз поднять настроение водителям и их пассажирам власти попытались с помощью огромного зайца и «неваляшки». Эти оригинальные объекты привлекают внимание путешественников. Люди с удовольствием фотографируются на их фоне.

Такие композиции на полях стали своеобразным символом праздника тружеников села. Напомним, нынешние «Дожинки» пройдут в Городке Витебской области во второй половине сентября, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Скульптура в Минске

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