Неделя белорусской кухни в Минске. В общепите привлекательные цены на национальные блюда

Новости Беларуси. На этой неделе белорусы в своем рационе делают ставку на кухню с национальным колоритом. Драники, борщи, жарёнка и не только...

Пятерку старобелорусских блюд по одной цене и единому рецепту на этой неделе предлагают 11 столичных ресторанов, баров и кафе. Неудивительно, кстати, что и ингредиенты для каждого «присмака» — белорусские, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Шитикова, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Минсгорисполкома»:

Пишутся технологические карты, которые раздаются всем ресторанам, кафе - всем участникам Недели. И все по единому рецепту и по единым ценам в период ее проведения. Цены привлекательные для всех.

Посетители:

Часто заказываем именно белорусскую кухню, потому что очень вкусно.

Оно простое, вкусное, доступное, благородное. Наши продукты, они же выращены здесь на всем натуральном, стараются без всякой химии. Это просто прелесть.

Неделя белорусской кухни проходит в столице уже в четвертый раз. Меню каждый раз обновляют. Главные условия акции — доступная цена и строгое соответствие старобелорусским рецептам. Так что у гурманов есть возможность расширить свои кулинарные познания и попробовать кухню предков.

Акция продлится до 17 августа.