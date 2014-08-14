14 августа в Минске МЧС эвакуировало пассажиров троллейбуса, в Могилеве молния подожгла дом

Новости Беларуси. Беларусь 14 августа вновь оказалась во власти гроз и шквалистого ветра. В Минске за утро выпало более 40% месячной нормы осадков, оказались затопленными низинные улицы в разных районах города, из-за чего было затруднено движение транспорта.

Юлия Лученович, инженер синоптик Республиканского гидрометеоцентра:

Сегодян ночью через Беларусь смещались очень активные фронтальные разделы на приличных скоростях. Под раздачу попал Минск. Он один из лидеров по количеству осадков. В Минске сегодня утром за 2 часа выпало 26 миллиметров осадков.

Крупнейшие заторы в утренний час пик пришлись на проспекты Независимости, Дзержинского, Пушкина и Жукова, кольцевую дорогу и улицу Притыцкого. Длина отдельных пробок превышала 6 км.

Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров троллейбуса и маршрутного такси, который не мог двигаться из-за подтопления улицы. Также понадобилась помощь нескольким водителям в транспортировке автомобилей в безопасное место. В Могилеве молния подожгла дом, к счастью, никто не пострадал.

Практически по всей стране прошли обещанные синоптиками кратковременные дожди, местами сильные ливни, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Такую погоду принес с собой активный атмосферный фронт, надвигающийся с территории Польши, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Больше всего осадков выпало в Минске, Волковыске и Новогрудке. В Могилеве от удара молнии загорелся дом, в Гродненской области шесть зданий пострадали по той же причине.

В Минской области неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения электричества. Перебои с энергией были зафиксированы в Дзержинском, Минском, Смолевичском и Воложинском районах, а также в Жодино.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

Как показывает практика, те, кто побеспокоились о защите своего жилища, имущества и жизни близких людей еще до наступления грозового сезона, сейчас находятся в более выгодном положении. Только за сегодняшнее утро в области по причине удара молнии произошло 6 пожаров. Из них 2 в жилых домах, один — в нежилом доме. К счастью, люди не пострадали. Защитить свой дом от грозовых разрядов можно при помощи молниезащиты. Система представляет собой металлическую конструкцию, которая содержит в себе молниеприемник, токоотводы и имеет заземление. Стоимость ее вместе с установкой около 1,5 млн рублей.