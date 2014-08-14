80-летняя жительница Минска вынуждена на 9 этаж подниматься пешком

Как должен поступить интеллигентный человек, если, например, в лифте неприличное слово написано с орфографической ошибкой?

Юлия Малашевич, корреспондент СТВ:

Говорят, что больше всего калорий сжигается при подъеме по лестнице, а о том, сколько нервов сжигается при этом, не понаслышке знают жильцы этого дома.

В самом центре города Минска, на проспекте Независимости, в доме 129 на 9 этаже проживает пенсионерка Анна Николаевна. С милой и доброй фамилией Рыженькая. В 2014 году ей исполнилось 80 лет, а ее верному товарищу и помощнику – лифту в многоэтажке – 26. Лифт выработал свое, поэтому его решили менять. Но с новоселом у пенсионерки возник конфликт.

Анна Рыженькая:

Проблема в том, что с 1 июня стали монтировать лифт. Готов он был числа 1-2 июля. Рабочие сказали, что наша работа уже закончена. Все выполнили, сделали. Мы стали спрашивать, тут приходил мужчина, когда же вы включите лифт. А он: не знаем, собираем документы. 4 недели стоит лифт.

Обновка в виде нового лифта в подъезде много радости не принесла. Око видит, да глаз не имеет: лифт есть, а подниматься приходится по лестнице. Высота, казалось бы достижимая, но не для каждого.

Раиса Балакина:

Соседка на 9 этаже еле подымается, а я на 4. Я до третьего запросто захожу, а четвертый уже тяжело. 8-9 этажи — никто же не выходит.

Срок службы лифта — 25 лет, срок замены — 1,5 – 3 месяца. Фирмы, занимающиеся заменой такого подъемного устройства, к жалобам со стороны жильцов многоэтажных домов давно привыкли и имеют на это иммунитет.



Максим Левкович, главный инженер «Тэдол»:

На данном этапе лифт смонтирован, сдан заводу-изготовителю на гарантийное обслуживание. Вопрос сейчас у нас решается с техническим контролем за работой данного лифта. Так как есть кое-какие вопросы в исполнении данного технического условия, которое было получено нами, работа приостановлена. Есть кое-какие вопросы в техническом использовании, поэтому работа приостановлена. Специфика в том, что без диспетчерского контроля лифт не может быть сдан органам госпромнадзора, нашего МЧС РБ и запущенным в эксплуатацию и обслуживание лифта, поэтому пока вопрос не решится с диспетчеризацией, дальнейшая сдача лифа не может быть. Этот вопрос мы решаем и с заказчиком ЖРЭО, и с организацией, которая обслуживает Беллифт, то есть чтобы все-таки разобраться в выполнении технических условий.

То, что вопрос решать не смешат, съемочная группа убедились воочию. Незваным гостям в ЖРЭО Первомайского района особо не рады, но спишем это на обеденное время.

Янина Бабук, начальник отдела по техническому надзору ЖРЭО Первомайского района:

По данному адресу отключение проводилось в июне месяце, действительно. Срок отключения – 3 месяца. Мы в эти сроки укладываемся. Основной строительно-монтажные работы завершены, сейчас идет работа по диспетчеризации лифта.

Получается, что у фирмы, которая занималась установкой лифта, совесть чиста. Оборудование готово к использованию. Дело остается за малым — обеспечить связь лифта с диспетчерской службой, но для этого нужно установить специальное оборудование.

Янина Бабук, начальник отдела по техническому надзору ЖРЭО Первомайского района:

Диспетчеризация – это оборудование, которое будет осуществлять связь с диспетчером при поломке. Ранее диспетчеризация осуществлялась через кабельные каналы, теперь у нас модернизация – будет передаваться через GSM каналы.

То есть раньше связь между пассажирам лифта и диспетчера осуществлялась по кабелю. Теперь же, после модернизации связь станет мобильной. Для этого нужно установить специальное устройство, поставкой которого занимается организации «Беллифт». Модернизация – дело хорошее и нужное. Особенно приятно, когда понимаешь, что делается это все во благо людей, пускай даже тех, которые делают на этом бизнес.

Янина Бабук, начальник отдела по техническому надзору ЖРЭО Первомайского района:

На сегодняшний момент, «Беллифт», как организация-монополист, оборудование поставляет, мы его должны установить. На сегодняшний день данное оборудование мы готовы купить у организации «Беллифт», но это оборудование организация не продает, может дать только в аренду, хотя у нас предусмотрено именно покупка оборудования.

Продавать оборудование «Беллифт» организация не хочет, потому что выгоднее его сдавать в аренду, но для ЖРЭО это получается накладно, тем более деньги за это нужно отдавать целевые, из местного бюджета. Вот и занимаются перетягиванием каната пока в сроки укладываются. А 80 –летняя пенсионерка тратит свое уже драгоценное время и здоровье просто, чтобы попасть к себе домой.

Вот уж действительно, порой, проще достучаться до небес, нежели до совести коммунальщика.