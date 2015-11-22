Скульптор и писатель Алесь Козел – о начале творческого пути и источниках вдохновения

Алесь Козел, скульптор, писатель:

Я был обыкновенный заводской парень. Меня отличало от других, наверное, единственное, что всегда очень много читал. И среди моих коллег по заводу были такие люди, которые тоже много читали. С ними я общался.

Любовь к литературе Алесю досталось от отца. Иван Васильевич Козел был известным драматургом. Долгое время его пьеса «Папараць-кветка» не сходила со сцены Купаловского театра. Алесь же свое первое произведение написал восемь лет назад.

Алесь Козел, скульптор, писатель:

Есть одна дама – моя гражданская жена Ирина. Вот она меня и сподвигнула. Она прицепилась ко мне как-то, это было лет восемь назад, и сказала, что раз у меня отец был драматургом, то я тоже должен обладать чем-то. Она настолько крепко прицепилась, что я сказал, что напишу сказку. Написал сказку «Почему лягушки квакают». Ее напечатали в журнале.

Из любимых авторов выделяет Владимира Короткевича. Сейчас думает над тем, чтобы сделать скульптурную композицию по одному из произведений писателя, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алесь Козел, скульптор, писатель:

Надо сказать что с Короткевичем был знаком. В свое время мы с братом работали над мемориалом его жене. Он тогда был жив. Потом я видел, как создавался сам мемориал Короткевичу.

Заниматься скульптурой Алесь начал в 27 лет. Тогда брат Константин, скульптор, предложил ему работу форматора в художественном комбинате. Творчество настолько захватило парня, что он поступил в художественное училище имени Петра Глебки. Первое, что удалось сделать самостоятельно, бюст Ленина.

А вот первую работу для города Алесь создал в 2001 году. Скульптура Спасителя была установлена возле церкви святой равноапостольной Марии Магдалины. Это была первая подобная работа автора. Идею предложил младший брат Константин, он же сделал крест для скульптуры.

Алесь Козел, скульптор, писатель:

Мы еще не знали, что получится. Костя предложил сделать такую работу, приблизительный размер. Я начал лепить ее. Получилась круглая скульптура. И тогда он уже сделал, на мой взгляд, самый лучший первый крест. Установили. И через некоторое время, когда у нас был Алексий II, его пригласили и он освятил крест.

В церковь Алесь приходит часто. Здесь недалеко его мастерская.

Алесь Козел, скульптор, писатель:

Когда я пришел в церковь Марии Магдалины, я увидел, что золотые ноги зацелованы. А еще была погода такая, и я увидел, что пошла зелень. Люди, когда целуют, трогают крест. Мне пришлось ехать и по месту протанировать. Хотя это ненадолго. Через две недели опять ноги золотые, зацелованные.

Алесь признается, что вера в его творчестве многое значит. Скульптуру Христа он сделал перед операцией на сердце несколько лет назад. Автор уверен, что это ему очень помогло.

Подобных скульптур в Беларуси всего шесть. Эту Алесь вместе с братом сделали для минского прихода храма святой праведной Софии Слуцкой.

Алесь Козел, скульптор, писатель:

Первая в Беларуси подобная работа, но, надеюсь, не последняя. У нас шесть таких работ. Хотелось бы хотя бы седьмую еще сделать.

Для Алеся скульптуры – неотъемлемая часть города. Сам он очень любит гулять по столичным паркам и скверам. Чаще всего бывает в Михайловском.

Сейчас Алесь обучает будущее поколение скульпторов. Он преподает в музыкально-художественной школе. Говорит, что дети во многом ему помогают и вдохновляют на создание новых произведений.

Алесь Козел, скульптор, писатель:

Мне приятно, когда на выставке моя работа, приходят мои дети, смотрят, фотографируются возле этой работы. Это стимул. И тогда у детей появляется больший интерес.

С творческими минчанами мы продолжим вас знакомить и в следующих выпусках нашего тележурнала.