Сено, корма и специальные вольеры. Как обитатели зоопарка Минска готовятся к зимовке

Обитатели минского зоопарка тщательно готовятся к зиме. К каждому из животных сотрудники имеют свой подход и уделяют всем особое внимание, чтобы питомцы могли максимально комфортно пережить холода.

Евгения Резниченко, зоотехник:

В первую очередь к зиме готовятся обезьяны, так как они теплолюбивые животные. И, соответственно, их из летних вольеров переводят в зимние. Зимние вольеры для обезьян оборудованы всем необходимым. Там установлены батареи, которые поддерживают температуру, также есть хорошая вентиляция и все необходимые игровые элементы: канаты, полки, по которым животные могут перемещаться.

Особое внимание уделяется корму. Еще в летний период, в августе, производятся заготовки питания на зиму для всех животных.

Евгения Резниченко, зоотехник:

На зиму происходит заготовка сена, которое подкладывается не только для утепления, но и в качестве замены травы. Также ветки в виде веников сушатся в определенном помещении, в амбаре. И зимой засушенные с лета веники даются в качестве пищи животным.

Из трех сотен видов животных, проживающих в зоопарке, только около трети имеют высокую непереносимость холода. Остальные же, например, крупные кошачьи, волки, олени, лисы, верблюды, ламы находятся в своих вольерах круглый год, и увидеть их можно всегда. Тем не менее у каждого обитателя в вольере оборудован вход в теплое помещение. Так же зимуют и некоторые виды птиц.

Евгения Резниченко, зоотехник:

В первую очередь происходит пересадка птиц южных широт. Это фламинго, ибисы, затем пеликаны будут также пересажены в зимние вольеры.

Многие птицы легко переносят холода и морозы в силу своей физиологии. У них очень быстрый обмен веществ и, соответственно, высокая температура тела (плюс 41-43). Поэтому для нормальной жизнедеятельности в мороз им требуется намного больше корма.

Евгения Резниченко, зоотехник:

Птицы не боятся морозов, они больше боятся сквозняков и влажности высокой, поэтому наши усилия направлены на оптимизацию условий. Ставятся специальные загородки от ветра.

А вот околоводные птицы зимуют на улице. Здесь самое главное – наличие открытого водоема, где они могут плавать и греться.

Евгения Резниченко, зоотехник:

Желательно, чтобы не было много льда на месте их зимовки. Для этого ставятся домики с сеном. У нас на пруду установлен компрессор, который обеспечивает не замерзание пруда в зимнее время.

Двугорбые верблюды – необычайно выносливые животные. Им нипочем даже самые сильные холода, а все потому, что у верблюдов очень толстая шкура и очень густая шерсть.

Любимец посетителей зоопарка бурый медведь Тристан уходит в зимнюю спячку только при лютых морозах. Еще летом ему начинают увеличивать рацион для накопления подкожного жира.

Вольер медведя разделен на три части. В одной из них находится так называемая берлога, туда стелется солома. И когда медведь поддается своим животным инстинктам, он отправляется спать. Происходит это примерно при температуре в минус 20 градусов, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Так что переживать за зверей не стоит – они чувствуют себя комфортно при любой погоде. Сотрудники зоопарка делают все, что для этого требуется.