Тесты для выявления детской наркомании в Беларуси. Почему вопросы шокировали взрослых?

Новости Беларуси. На неделе мы заглянули по ту сторону детской наркомании. Лечить эту болезнь общества, конечно, гораздо сложнее, чем предупредить, но и эта задача не из простых. Именно поэтому по заказу Министерства образования в Беларуси разработали серию специальных тестов. Они-то и нужны, чтобы в детской и подростковой среде вовремя рассмотреть потенциальную и пока еще будущую жертву наркотиков. Благое, в общем-то, дело столкнулось с неожиданной проблемой – формулировками самих вопросов в тестах.

Андрей, наркозависимый, проходит курс реабилитации:

Я хотел остановиться, у меня просто сердце «горело», что нельзя это делать. Но просто брал и курил спайс, крал деньги у родителей.

Андрею 14. Три года назад он впервые попробовал так называемый спайс. И уже вскоре наркотик отодвинул на второй план семью, учебу и профессиональный спорт. Сегодня мальчик как никогда мечтает снова вернуться в любимый футбол и, конечно, сказать самое главное самым главным.

Андрей, наркозависимый, проходит курс реабилитации:

Я попрошу у мамы прощения, у папы попрошу прощения, у друзей нормальных, которые говорили, чтобы не делал.

Андрей уже несколько месяцев на реабилитации. Тем временем резонный вопрос, как предотвратить ту самую первую затяжку, стоит не менее остро, чем вся проблема подростковой наркомании. Поэтому вычислить предрасположенность школьников к дурману решили с помощью психосоциального анкетирования. Его разработали специально по заказу Министерства образования и по его же распоряжению провели в школах страны. От 5 до 11 классов. Начнем, пожалуй, с младших.

Юлия Попельская, мать пятиклассника:

«Инъекции наркотиками». Мой ребенок, например, пришел и сказал, что инъекции – это укол. Значит через укол нам поступают наркотики?

Сын Юлии Николаевны – пятиклассник. Анкета в руках мамы как раз и рассчитана на ребят до седьмого класса. По большинству вопросов вопросов нет. И все же отдельные вызвали, мягко говоря, удивление.

Нелла Молчан, классный руководитель пятого класса:

«Курить травку можно довольно часто». Ребенок в пятом классе. Не очень корректный вопрос. То, что нужно проводить и говорить, бесспорно. Надо делать и выявлять. Но большая просьба – просто скорректировать с возрастными особенностями. Ребенок 10-11 лет – это еще ребенок. И всей терминологии он в принципе еще не знает. А в этой анкете получается, что ты уже начал, ты знаешь, ты опытный – расскажи о своих ощущениях.

Но больший резонанс произвел опросник для 8-9 классов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь школьнику было предложено выбрать утверждения, с которыми он согласен. О некоторых тезисах мы еще поговорим.

У меня в руках тот самый опросник. А сейчас самое время узнать народное мнение. Но то, кому предназначена эта анкета, мы не будем раскрывать, а лучше зададим этот вопрос обычным людям.

Минчане:

Для студентов, возможно.

Я считаю, что для школьников еще рано такие опросы проводить, потому что, мне кажется, их нужно вообще отстранять от таких слов.

Среди заключенных. Почему? Я так понимаю, с аудиторией, которые употребляют часто.

ПТУ?

Я так думаю, что больше для молодежи, с 20 до 30. Для школьников?! Вы шутите! «Часто в состоянии опьянения я испытывала чувства невесомости, отрешенности от окружающего мира». Школьники уже так, извините, потребляют?

Может, действительно некоторые предложенные утверждения не по адресу? Не могли мы не показать эту же анкету и там, куда обращаются уже за помощью.

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» Минска:

На мое мнение, анкета составлена на совсем корректно, потому что, если задавать вопросы именно в такой манере, я не думаю, что подростки честно будут на это рассказывать. Тем более если в анкете пишется фамилия ребенка. Во-вторых, если говорить о вопросах «хотел ли бы ты работать, допустим, тем же официантом», что хотят сказать этим вопросом? Что плохая специальность – официант? Или работают официантами только люди, употребляющие алкоголь и наркотики? То есть это дискриминация профессии.

Кстати, участие в анкетировании было делом добровольным. Ребята старше 14 решение принимали сами, за тех, кто младше, решали уже родители. А вот особо возмущенные папы и мамы выбрали ход конем и обратились за помощью к депутатам. И нашли поддержку.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, серебряный призер Олимпийских игр:

Ребенок, не слышавший о наркотиках, об алкоголе, в очень раннем возрасте после этого анкетирования задает вопросы, от которых у родителей, в принципе, волосы встают дыбом, откуда он это узнал. Когда это официальный опрос от имени Министерства образования, то, конечно, мы хотим уточнить, насколько он эффективен и насколько он не склонит ребенка, наоборот, к интересу к данной тематике, в которой мы хотим поставить точку запрета, а не точку открытия.

Парламентарии отправили в Министерство образования официальный депутатский запрос, а на неделе получили ответ. Лед тронулся.

Зинаида Мандровская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Серьезные нужны подходы, и Министерство образования с этим согласилось, согласились с тем, что есть какие-то моменты, с которыми стоит еще поработать. И поэтому поручили педагогическому университету имени Танка сформировать экспертную группу и совместно со специалистами на местах, со специалистами-разработчиками еще раз проанализировать данную ситуацию, анкеты для того, чтобы на следующий год откорректировать.

Впрочем, официального комментария от Министерства образования на неделе нам получить так и не удалось. Мол, о результатах как анкетирования, так и работы экспертов пока говорить рано. От комментариев воздержались и разработчики теста.

А мы решили, пользуясь случаем, предложить заполнить опросник Андрею. Парень не скрывает: многие приведенные здесь утверждения описывают его прошлую жизнь. А пока авторитетные специалисты анализируют глобальные результаты, над сигнальными галочками рассуждает Андрей, не на бумаге прошедший через напечатанное.

Андрей, наркозависимый, проходит курс реабилитации:

Человек, который употребляет, специально пишет наоборот. Он будет отрицать эти вопросы, не будет признаваться.