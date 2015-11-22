Безопасность в Беларуси. Кто стоит за спокойствием граждан и насколько мы защищены

Новости Беларуси. Мировые события последних недель заметно повысили бдительность белорусов, – с удовольствием констатируют правоохранители. Наши граждане стали заметно чаще сообщать в милицию о бесхозных и подозрительных предметах. Только за сутки в Витебске четырежды проводили эвакуацию людей. А в столице на неделе из-за забытых пакетов перекрывали выходы на двух станциях метро. Тревога оказалась ложной, но работа тех, кто отвечает за безопасность и такая бдительность граждан, небесполезной.

Белорусская столица живет привычной жизнью. Кто-то спешит на работу, кто-то – в магазин, кто-то просто прогуливается по улицам. Обычный день. О камерах (их в городе тысячи) никто из этих прохожих даже не задумывается. Хотя систему видеонаблюдения не скрывают, наоборот, ее наличие часто отпугивает преступников. Работает она и на профилактику, и на раскрытие преступлений.

Сергей Синевич, начальник отдела оперативно-дежурной службы ГУВД Мингорисполкома:

Видеокамеры запечатлели насильника, идентифицировать полностью не представлялось возможным. Разместили на сайте ГУВД Мингорисполкома, раскрыли данное преступление – соседка опознала.

Вот отсюда, из этой комнаты с большими мониторами можно заглянуть в любой уголок столицы. И даже не делая ни одного шага, выйти за пределы кольцевой.

Сергей Синевич, начальник отдела оперативно-дежурной службы ГУВД Мингорисполкома:

Качество видеосигнала нам позволяет приблизить порядка 3-4 км. Мы видим населенный пункт, который находится рядом с дорогой.

Записи хранятся больше месяца, используются только в случае необходимости.

В минском метро языковой барьер, похоже, не станет барьером на пути безопасности. Пассажиры готовы к незначительным неудобствам ради собственного спокойствия.

Юрий Мирный, начальник службы безопасности государственного предприятия «Минский метрополитен»:

Некоторые пассажиры находят давно забытые предметы в своих сумках, в своем багаже. На сканере это проявляется, они говорят, что долго искали эту флешку.

Рекомендация усилить меры безопасности сотрудников подземки не застала врасплох. Здесь просто по определению давно ведется такая работа.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь государственного предприятия «Минский метрополитен»:

Летом мы открыли 24 зоны досмотра, оснастили их необходимой аппаратурой. Эта работа будет вестись и впредь.

Чем больше мер, тем меньше риск. По такому же принципу работают сейчас и главные воздушные ворота страны. Казалось бы, слишком обыденная процедура: пару простых вопросов, проверка паспорта. По нему система сразу же определяет, были ли в биографии пассажира темные пятна.

Если пассажир чист, следующий этап – ручная кладь. Современные рентгены сканируют каждый сантиметр сумки. Срабатывают не только на форму предмета, но и на плотность вещества.

Николай Юрчук, директор учебного центра авиационной безопасности Национального аэропорта «Минск»:

Очерчивается какой-то красной рамкой. Внимание, инспектор, здесь находится вещество, которое близко по атомному весу к взрывчатому веществу. Это может быть сыр. И мы принимаем сразу те же меры, что и к взрывчатым веществам. Просматриваем каждую бумажку и оказывается, что это действительно сыр.

В списке опасных больше сотни наименований. Инспектор знает все наизусть.

Преступник может попытаться провести не взрывное устройство, а лишь на вид безопасные компоненты, которые только при смешивании несут угрозу. Тот же пистолет не обязательно положат в сумку целиком.

Николай Юрчук, директор учебного центра авиационной безопасности Национального аэропорта «Минск»:

Разберет и положит по разным углам: там пружинка, там курок. Если человек только увит одну маленькую деталь, а цельное не увидит, он должен сразу же обратить на это внимание.

А вот как быть с вещами в багажного отделении? Ни одна из сумок ни на минуту не выпадает из поля зрения службы безопасности. Предусмотрены пять ступеней контроля. Ни грузчики, ни другие сотрудники аэропорта не имеют возможности что-то из сумки достать или подложить. Инспектор всегда рядом. И во время хранения, и во время доставки. А кроме того – камеры видеонаблюдения. То есть усиленный контроль.

Кстати, и экипаж самолета, и абсолютно все служащие проходят точно такой же досмотр, как и пассажиры. Пока последние в зоне ожидания наслаждаются чашкой кофе или чтением журнала, судно готовят к полету. Убирают салон тоже под наблюдением безопасника.

Николай Юрчук, директор учебного центра авиационной безопасности Национального аэропорта «Минск»:

Следит за поведением самих уборщиков. Когда они закончили, он сам приступает к осмотру воздушного судна. Все полочки сверху осматриваются, сиденья и что под сиденьями. А также те помещения, где находятся борт-питание, борт-припасы. Туалеты и так далее.

В ситуациях с особым риском по салону еще пройдет кинолог с собакой. Кстати, собаки для такой работы должны не только обладать способностями но и особым характером.

Ирина Иванова-Зорина, начальник кинологического подразделения Национального аэропорта «Минск»:

Собачки, которые у нас работают, должны быть доброжелательные, у них не должно быть никаких проявлений агрессии совершенно ни в какой ситуации.

Кинологи, пограничники, таможня, инспекторы аэропорта. Но и это еще не все. Сотрудники авиакомпании тоже в ответе за наши жизни.

Олег Салтовский, командир авиационного отряда:

У нас есть специальная процедура, специальные секьюрити-чеклисты. Мы тоже делаем все те же процедуры, все проверяем полностью. Проверка салона, пассажирских сидений, туалетов, низ шасси, багажников.

Белорусский авиаперевозчик практикует: в салоне под видом пассажира находится инспектор. Это практика привычная, а на рейсах в Египет в последнее время постоянная. Если нет инспектора, значит в рейс летит третий пилот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Салтовский, командир авиационного отряда:

На входе всегда находится один борт-проводник, в конце салона – второй борт-проводник. Они смотрят на поведение пассажиров. Если есть какие-то отклонения либо сомнения, надо подвергнуться сомнениям и докладывать командиру, капитану, который дальше докладывает по средствам связи наземным службам безопасности. Принимается решение о снятии пассажира либо продолжении его рейса.

С одной стороны, в аэропорту нужно обеспечить безопасность пассажиров, с другой, не допустить проникновения в страну опасности извне. Сотрудники таможни встречают очередной рейс.

Андрей Михалькевич, начальник таможни «Минск-2»:

При всех усилениях более 99% пассажиров, которые пересекают границу, следуют по «зеленому» коридору, проходят таможенный контроль в считанные секунды.

Понятно, что попасть в страну угроза может не только через воздушные ворота. Абсолютно все пути под таким же тотальным контролем. Вот проверка автомобилей в приграничном пункте.

А это уже железнодорожное сообщение. Принцип тот же, что и в салоне самолета: ни один подозрительный предмет не должен остаться незамеченным.

Выстроить такую систему безопасности в один день невозможно. Это огромная работа и огромные затраты. Но слабых мест гораздо меньше у той страны, в которой понимают: человеческая жизнь бесценна. Это те затраты и усилия, о которых мы не задумываемся в повседневной жизни, но которые становятся так важны перед лицом даже теоретической угрозы.