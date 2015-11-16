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Скульптор Антон Мартынюк создаёт фантастический мир палеонтологии из старых, ненужных вещей

16 ноября 2015 09:41
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Только бездонность творчества может позволить окунуться в мир фантазии, где рыба состоит из трёх топоров, щупальца кальмаров - старые вилы, а глаза лягушки - фары от автомобиля.

Антона Мартынюка можно смело назвать волшебником. С помощью  стиля скрап-арт он уносит людей в другую реальность, где старые и абсолютно не нужные вещи трансформируются в существ.  

О силе воображения говорило не одно поколение философов. Мечты - своего рода проводники, помогают достичь творческой самореализации.

Так, Антон Мартынюк с детства бредил о профессии палеонтолога. Любовь к животному миру и пытливый ум помогает парню творить.

Антон преподает в местной школе искусств. С учениками он сотворяет не менее необычные произведения.

Антон уверен: вдохновение витает в воздухе. Нужно только не лениться и прислушаться. Так, в голове творца из обычного советского  автомобиля за четыре дня родился дракон.

Несмотря на восхищение окружающих, Антон достаточно самокритичен. Он неустанно работает над завершением персонажей. Различными способами их модернизирует.

Всех этих насекомых Антон спроектировал не случайно.  В его голове зародилась благородная мысль  о создании собственной альтернативной Вселенной.  С помощью ее парень пытается донести крик природы о помощи.

Фантастический мир, созданный Антоном Мартынюком, покидать совсем не хочется. Его неподдельность подкупает.  Для того, чтобы в полной мере оценить глубину идеи скульптора, нужно долго смотреть в подшипниковые глаза дракона, кальмара или лягушки. А через них природа смотрит на нас и просит о помощи.

# общество # Изобретения # Фотофакт # Это интересно # Антон Мартынюк

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