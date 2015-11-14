Начальник жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко – о том, как построить или арендовать квартиру

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ, в которой мы обсуждаем разные аспекты жизни столицы. Сегодня хотим поговорить о квартирном вопросе. И повод для этого есть.

Минск перевыполнил годовой план по строительству жилья. Значит у некоторых жителей большого города большая радость от получения заветных ключей. Поздравляем их с этим событием.

Но мы задались вопросом: сколько человек в очереди ожидают момента, когда можно будет начать обустраивать свои квадратные метры? Какие шансы или возможности у среднестатистического минчанина обзавестись новой квартирой? И что же такое арендное жилье? За ответом мы обратились к эксперту программы.

На вопросы ведущего программы «Большой город» на СТВ отвечает начальник жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко. Александр Сергеевич, еще раз здравствуйте!

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Здравствуйте.

Итак, Минск уже в октябре перевыполнил годовой план по строительству жилья. Это свыше 800 тысяч метров квадратных. Но я не специалист, мне очень тяжело понять, сколько это квартир одно-, двух-, трехкомнатных. Скажите, можно ли сказать, что очередь на получение жилья все-таки в Минске сократилась.

Александр Авраменко:

Когда я пришел на эту должность, было на очереди, насколько я помню, 281 тысяча граждан. Прошло уже более 4 лет. Сейчас 222 тысячи, также немногим более. Я объясняю это комплексом работ. Во-первых, безусловно, строят очень много. Ежегодно за миллион метров квадратных. Это значительная цифра, конечно, и благодаря этому очень многие семьи улучшили свои жилищные условия.

Но очередь уменьшается и не за счет только строительства, а и за счет того, что постоянно проводится ее упорядочивание. Жизнь идет, у людей меняются семейные обстоятельства. И когда привели уже в соответствие всю эту очередь, посмотрели тщательно практически каждую семью, то, к сожалению, очень много семей оказалось, что уже не имеют права. Но те, которые остались, они действительно нуждающиеся. И, в первую очередь, из этих нуждающихся семей – это, безусловно, многодетные семьи, это дети сироты, это молодые специалисты.

Конечно, очень важна такая категория, как социальное жилье – это ряд тех людей, которые самостоятельно себе не смогут обеспечить крышу на головой. И государство здесь играет не последнюю роль. И на моем веку, что называется, рабочем, именно благодаря государству очень много таких людей улучшили свои жилищные условия.

Безусловно, еще очень много работы. Безусловно, еще очень много людей, которые требуют такую же крышу над головой, им необходимо предоставить. И городом принимаются все возможные меры для того, чтобы это было. Может быть, не так быстро, как бы мы это хотели, но, все равно, все усилия прикладываются для того, чтобы обеспечить всех людей необходимым им жильем.

На каких условиях и кто имеет право встать в очередь на улучшение жилищных условий?

Александр Авраменко:

Стать в очередь на улучшение жилищных условий, в первую очередь, могут те люди, которые прожили в г. Минске, имеют регистрацию более 10 лет и имеют в собственности менее 10 квадратных метров. Также имеют право на такую очередь те люди, которые от работы получили арендное жилье и в нем проживают, но с очереди не снимаются, потому что это арендное жилье у них временное, пока они работают. И дальше они будут, если они прекратят трудовое отношение, дальше будут нуждаться также в таком жилье. Молодые специалисты, которые обучались за государственный счет и были направлены по распределению в государственную организацию, молодые семьи до 31 года, впервые вступившие в брак и ряд других категорий. Это те, которые имеют право на такое жилье.

Говорят, что Минск расширяться больше не будет, то есть строительство жилья в самом городе будет уже ограничено. По прошествии вот этого количества лет, люди, на выходе, где могут получить квартиру, где они рассчитывают?

Александр Авраменко:

Строятся города-спутники. Может быть еще пока не с той силой, которая предполагается, и как нам хочется. Это связано с рядом причин. Это прежде всего инфраструктура.

Начнем с того, что до этого города-спутника нужно добраться. Для того, чтобы построить дальше город-спутник, это не просто жилье. Это надо построить и рабочие места какие-то, это надо построить магазины, это надо построить поликлиники, это надо построить детские сады. И только тогда, наверное, уже жилье. Чтобы человек не думал, куда ему завести ребенка перед работой, а где мне работать, а что мне делать.

То есть, это огромный комплекс мероприятий, затратный очень. В этом направлении также делаются определенные шаги. Я думаю, что в недалеком будущем эти города будут развиваться и люди там будут жить.

К нам уже приходит осознание того, что центр города – это не всегда хорошо. Наверное, надо идти по тому пути, как идет весь мир. Это и таунхаузы, то есть комплекс должен быть. Должно быть и в центре, должно быть и за городом. И здесь должно все развиваться по бюджету: по бюджету государства, по бюджету каждого гражданина, какой у него есть. Кто-то может больше, кто-то может меньше, таким образом.

И все-таки, когда человек отстоял в очереди и подошло его время. На что он может рассчитывать: получить жилье или все-таки возможность его построить?

Александр Авраменко:

Вы знаете, получить жилье – это, наверное, понятие такое, которое у нас было еще при Советском Союзе. Была просто государственная квартира, ее по очереди получали, на этом было все. Когда пришла во всем мире рыночная экономика, то за это надо платить. Платить кому-то: или государству или гражданам.

Здесь у нас проходит, я бы так сказал, симбиоз некоторый, поэтому те, кто получает не социальное жилье, а просто из очереди, они также за него платят. Они также платят, как и те, которые, скажем так, идут не по очереди. Но кто в очереди (тогда, в чем разница?), разница только в том, что стоимость квадратного метра для нуждающегося меньше. Бывает и значительно меньше. Все зависит от условий, от каждого конкретного дома.

Самое главное отличие – это то, что для нуждающегося, который направлен администрацией района на такое строительство этой квартиры, прибыль ограничивается у застройщика всего 5 процентами. Часть из этих нуждающихся, часть только, сделаю ударение на этом слове, имеет право на льготные кредиты.

Самая яркая такая категория, которая имеет право на льготные кредиты – это многодетные семьи. Я бы хотел немножко остановиться на этом вопросе. У нас в городе их немногим более четырех тысяч. Из них практически половина уже направлена. Мы их не снимаем с учета до тех пор, пока они не построятся, пока они не получат техпаспорт.

Где-то у нас еще немногим более 1700 семей, которым еще надо предоставить квартиры. С каждым годом получается это все труднее, потому что правильно мы обращали внимание в разговоре, вы задавали вопрос, и сказали, Минск не резиновый, и однажды будет негде вот с таким размахом строиться. Поэтому и эти тоже многодетные семьи в каком-то определенном будущем, как и все остальные, мы будем направлять, наверное, уже в города-спутники.

Александр Сергеевич, вот теперь давайте поговорим конкретней об арендном жилье. Вы как-то сказали в одном из интервью, что за ним будущее, и приоритет в строительстве будет отдаваться ему. Скажите, пожалуйста, на каких условиях и кто имеет право на вот это самое арендное жилье?

Александр Авраменко:

Кто имеет на него право? Имеет на него право, по соответствующему законодательству, по указу главы государства №563 имеют право, в принципе, все. Но предпочтение отдается нуждающимся в улучшении жилищных условий. А среди этих нуждающихся, конечно же, те, кто дольше всего простоял. Представляете, на одну квартиру бывает и 300 и 400 заявлений. На одну квартиру столько желающих. Я думаю, что это самый лучший факт, который подчеркивает заинтересованность людей в таком жилье. Должен сказать, что договор заключается на 5 лет, не более, а потом он продлевается или, как говорят, пролонгируется, если ты своевременно оплачиваешь, если ты не нарушаешь правил общежития, и дальше себе там живешь.

В среднем, можете сказать сколько стоит проживание в нем?

Александр Авраменко:

Вы знаете, я скажу даже не в среднем, а я скажу таким образом, что это все зависит от того, где расположена эта квартира. И чем ближе к центру, тем, конечно, эта квартира дороже. Потому что если мы возьмем квартиру в Шабанах, всем известный микрорайон, то однокомнатная квартира там может стоить где-то 700-800 тысяч.

Это с коммунальными услугами, со всем?

Александр Авраменко:

Это с коммунальными услугами. А ближе к центру, возьмем на Лили Карастояновой, там однокомнатная квартира может стоить и 1,5 миллиона.

А самые востребованные: однокомнатные, двух- или трехкомнатные?

Александр Авраменко:

Самые востребованные – это, безусловно, однокомнатные и «двушки». Потому что все-таки люди считают свои деньги, они стараются их не тратить. Я думаю, это разумно и правильно, поэтому самые востребованные – это одно- и «двушки».

Вот если работник, который получил арендное жилье от предприятия. Сокращение, предприятие утратило свою работу. Дальнейшая судьба этого человека?

Александр Авраменко:

На сегодня таких у нас случаев еще не было, но я полагаю таким образом, что если все-таки это произойдет, то здесь вины человека нет, он добросовестно трудился. И я полагаю, что администрация района такую квартиру переведет в разряд обычных арендных, и будет там дальше жить этот человек.

То есть он будет спокоен, что его не выселят.

Александр Авраменко:

Безусловно.

Если семья заселилась в арендное жилье. За это время было прибавление, семья увеличилась на несколько человек. Имеет ли она право получить арендное жилье, но большей площади?

Александр Авраменко:

Знаете, арендное жилье по метражу каждому, сколько метров должно быть, оно не регламентируется. Мы полагаем , что однокомнатная квартира должна быть для одного человека или супругов. Такая есть правоприменительная практика. Если, допустим, это семья и еще ребеночек есть, безусловно, надо уже двухкомнатную квартиру. Если больше деток, вот там нужно уже и трехкомнатную посмотреть. Там и от метража зависит, и от расположения. То есть мы стараемся подходить максимально практично и максимально разумно для людей. Но с учетом того также, что кроме этих семей, которые уже имеют счастье получить такие квартиры, есть еще очень много других. И хотелось бы предоставить много (пожалуйста, живите!), но не всегда так получается. Хочется все-таки больше людей определить в такие квартиры. Поэтому пока мы не можем сильно размахнуться. Не более 10-15 метров получается на человека.

Скажите, если хозяин арендной квартиры решил подзаработать на ней, сдавать на сутки. Есть такая практика, вы, наверняка, знаете об этом. Является ли это основанием для расторжения с ним договора?

Александр Авраменко:

А как вы считаете?

Чисто логически, мне кажется, что да.

Александр Авраменко:

Вы правы, безусловно, квартира такая, при том при всем, что я говорил, очередь на квартиру 300-400 человек. И если оказывается, что человек имеет такую возможность ее досдавать, мы считаем тогда, что он не нуждается в этой квартире. И нужно предоставить той семье, которой действительно нужна такая квартира. Он будет выселен.

Александр Сергеевич, правильно ли я понимаю, что все-таки арендное жилье – это некий зал ожидания на тот период, пока человек найдет средства, способы купить или построить себе квартиру?

Александр Авраменко:

А вы знаете, я не соглашусь с Вами. Арендное жилье, может быть это сейчас звучит как-то не совсем. Арендное жилье, которое снимается сейчас у частника, это скорее всего да, действительно, там сейчас «зал ожидания», потому что люди жизнь проходят, квартиры нет, надо как-то где-то устраиваться. Безусловно, там снимают такие квартиры в надежде на то, что в определенном будущем они приобретут свой уголок.

В этом и отличие государственного арендного жилья, потому что там можно жить долго и счастливо. И почему я сказал, что за этим будущее? Мы сейчас привязаны все к жилью. Вот где наше жилье, вот наша собственность, мы здесь ищем и работу, мы здесь ищем все остальное, устраиваем быт, обоснуемся, что называется, пускаем корни здесь. А ведь не надо изобретать велосипед. Посмотрим направо, налево, у ближайших соседей за границу, и там люди больше ищут работу, где они могут приложить свои знания, свои способности, свои навыки.

И вот, если у нас будет арендное жилье, он будет жить здесь в арендном жилье, если его будет достаточно. Я «если» много говорю, но, тем не менее, мы же к этому стремимся. Человек будет знать, что вот приеду я в Брест, там хорошая работа, мне не будет проблем снять государственное арендное жилье, наверное, он с удовольствием поедет. То есть он не будет привязываться к дому. Это еще плюс к трудовой миграции. Это в пользу и людям, и государству, а в общем, в пользу обществу.

Это понятно, мы говорим о людям работающих. А вот люди, которые в возрасте, который приближается к пенсионному возрасту?

Александр Авраменко:

Они могут жить спокойно, никто их не выгонит, главное оплачивать коммунальные услуги и арендное жилье, все. Они будут жить там столько, сколько будут жить.

Скажите, а часто ли возникают, может быть вам приходилось лично решать спорные вопросы? И, вообще, расскажите, пожалуйста, куда людям обращаться при возникновении таковых?

Александр Авраменко:

Прежде всего людям, у которых возникли какие-то вопросы, необходимо обращаться в администрации районов, я имею в виду, по жилью которые возникли, в администрации районов в отделы жилищной политики. Там, в основном, работают квалифицированные специалисты, которые грамотно всегда умеют разрулить вопрос.

Вы знаете, жилищное законодательство – довольно такое сложное законодательство, много разных нюансов. И часто люди, кто не хочет обращаться в свои администрации районов, они идут к нам. Наверное, думают, что чем выше организация, тем им более точно, более четко объяснят. Объясняем, конечно, но все-таки надо сначала идти в местную администрацию, чтобы там объяснили. Почему? Потому, что и учетное дело там и ситуация по месту, она яснее. И если уже там не получится, тогда уже к нам.

Александр Сергеевич, огромное спасибо за беседу.