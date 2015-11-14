Александр Бельский, единственный создатель киноафиш в Минске – о творчестве, вдохновении и столице

Их редко где сегодня увидишь. Рисованные афиши. С них начинается заочное знакомство с фильмом. Каждый киноплакат – красочная реклама, которая вызывает у минчан и гостей города живой интерес. Кто-то скажет, в чем оригинальность? Ведь каждая афиша, по сути, дубликат постеров, которые создают дизайнеры специально к премьерам, а художник – всего лишь живой принтер.

Но, во-первых, мастер может привносить свои идеи в сюжет: упрощать его или делать картинку более вкусной. Во-вторых, в настоящих красках невозможно не почувствовать энергетику харизматичного автора.

Знакомимся с единственным создателем киноафиш в Минске – Александром Бельским. Вот уже восемь лет он работает в мастерской кинотеатра «Пионер» и в шутку сравнивает свою любимую профессию с тренировками у спортсменов: каждую неделю у него по плану зарядки и пробежки для глаз и мозгов. Всегда нужно быть в творческом тонусе и оставлять далеко позади компьютерный дизайн.

Александр Бельский, художник:

Работа в моем случае ведется гуашью на холсте, потому что краска легко смывается, а холсты многоразовые. Кроме кистей еще используется аэрограф – это штучка, которая позволяет распылять краску и делать плавные переходы от цвета в цвет. Работа над афишей занимает от 4 часов, я стараюсь уложиться в 12-часовой срок.

Отточенное мастерство. Штрих за штрихом рождаются главные герои фильмов на холстах опытного художника.

Да, жизнь киноплакатов недолговечна – ровно столько, сколько лента в прокате – от 2 до 3 недель. Но в этом случае эмоции важнее времени. Вот так, за пять минут от героев комедии останется лишь фон для новых персонажей.

Кстати, до премьерной даты художник, как и зритель, не имеет возможности посмотреть фильм. Поэтому за каждым плакатом – трейлеры, аннотации, постеры и, конечно, индивидуальный подход. Такой массовый быстротечный арт, конечно, не сравнить с изобразительным искусством, но по этому поводу у Александра Бельского своя философия. Он научился легко расставаться с плакатами, на память – лишь фото удачной афиши.

Александр Бельский, художник:

Нести в музей работу нет смысла. Да, они рукотворные, но это не плод воображения художника, а это такая механическая работа, повторение постера.

Иногда за основу афиши Александр берет фан-арт, который делают поклонники фильма и выкладывают в Интернет.

Иностранцы удивляются, что у нас есть такая профессия, и часто фотографируются с нарисованными голливудскими звездами, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Бельский, художник:

Очень хочется всегда потрогать афишу, проверить нарисована она или нет. Зритель любит часто что-нибудь добавить от себя, у кого на что хватает фантазии: усы, фингалы, пистолеты. Мне рассказывают о том, что афиша нравится или нет, кассиры. Говорят: «Саша, приходили опять. Кто у вас так рисует?»

Отношения у художника со столицей особые. Родился он в Жодино, но за годы студенчества и работы Минск стал родным. Город формирует у человека особый склад характера.

Александр Бельский, художник:

Минск – это центр Беларуси, пульсирующей жизни. Я оценил его темп. Хотя говорят, что как раз люди, которые живут в столице, коренные, гораздо спокойнее и меланхоличнее, а люди приезжие этот темп и создают.

А началось все с товарища Джека Воробья и фильма «Пираты Карибского моря». За время работы в кинотеатре Александр Бельский проследил уже целые серии фильмов, на его глазах повзрослели актеры. Любимый жанр – фантастика, космические миры и звездные воины. И мозг, признается мастер, начинает мыслить киношными образами в повседневной жизни.

Александр Бельский, художник:

На холсте иногда хочется рассказывать некие рассказы, строить собственные миры и, даже глядя под ноги возле кинотеатра, что-то рождается. Происходит какая-то визуализация. Ходя по городу или глядя в лужи, я могу увидеть инопланетную штуку из «Войны миров».

Когда-то Александр думал, что киноафиши – дело временное, и увлечение быстро пройдет. Но с каждым годом желание рисовать только крепнет. Создать галерею трафаретов с известными актерами и даже нарисовать афиши – логограммы.

Александр Бельский, художник:

Одни и те же ребята появляются в кино, и можно было бы создать такие трафареты наподобие египетских иероглифов, табличек, перечисляя всех персонажей, что происходит в фильме, пистолетики, машинки. Афиши могли бы вкратце рассказывать сюжет.

С другими минчанами, которые делают жизнь нашего города яркой и динамичной, мы обязательно познакомимся в следующих выпусках нашего тележурнала.