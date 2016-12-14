Скорости свыше 100 Мбит/с – это реальность: связь 4G запускается во всех областях Беларуси

Новости Беларуси. Высокая скорость и связь на качественно новом уровне. 4G появится во всех областных городах Беларуси уже в этом месяце. А в следующем году начнут развивать и 5G. Первая волна информационных новаций ожидается 23 декабря. Именно в этот день связь четвертого поколения станет доступна пользователям Гомеля, Бреста, Витебска, Могилева и Гродно. Таким образом, ее потенциальными пользователями окажутся более 5,5 миллионов белорусов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

О всех плюсах и возможностях 4G будущим программистам объяснять излишне. Высоких скоростей Интернета студенты этого технического ВУЗа уже заждались. Не исключение и Александр. Для молодого человека ноу-хау в то же время и дополнительный повод поменять старый телефон. Говорит, ради такого и денег не жалко, важно шагать в ногу со временем.

Александр Лишко, студент Брестского государственного университета:

Нам как студентам очень важен Интернет. Во-первых, он используется для учебы, для общения. Мы проживаем в общежитии. У нас Интернета как такового нет проводного. Соответственно важна скорость и стабильность сети.

4G в регионы – это принципиальный шаг в развитии мобильного Интернета Беларуси. До запуска остаются считанные дни. Уже 23 декабря продвинутая технология станет доступна пользователям всех областных городов. На очереди – более тридцати районных центров: туда 4G придет в январе.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

По этим телефонам можно запросто проследить историю мобильных гаджетов. Не менее стремительно развиваются и технологии связи. Ведь скорость Интернета сегодня как никогда имеет значение.

Сверхвысокие скорости передачи данных. Это, пожалуй, и есть главное преимущество связи четвертого поколения. Теперь только цифры. Если для смартфонов с поддержкой 3G 42 мегабита в секунду – это максимум, то 4G позволяет «разгоняться» гораздо быстрее. Бонусом этой технологии уже год как пользуются минчане.

Сергей Поблагуев, генеральный директор компании beCloud:

Наши абоненты могут подтвердить, что скорости свыше 100 мегабит – это реальность, это действительно уже факт, который уже существует в нашей стране. Это было сильным фактором, благодаря которому Беларусь по рейтингу ИКТ находится среди стран бывшего Советского Союза на первом месте.

Очень скоро сверхскоростная сеть станет доступна более чем 5,5 миллионам белорусов. Это большинство горожан. По данному показателю наша страна будет лидером в СНГ. Но и это еще не все… В следующем году начнут развивать технологию 5G – это эволюция не только Интернета, но и гаджетов.