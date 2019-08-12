«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Новости Беларуси. С проблемой на горячую линию СТВ обратилась жительница Пуховичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация достаточно сложная, но жизненная. В центре, как часто бывает, капитальный ремонт и бюрократические проволочки. Наша съемочная группа отправилась на место событий, чтобы разобраться в ситуации. Репортаж Оксаны Семашко.

У нас теперь есть специальная дырка для кота. Он там живет, отдыхает как человек, лазит из хаты и в хату, не надо дверь открывать. Скоро соседи лазить начнут, потому что угол выпадет.

Когда Оксана Владимировна приватизировала дом, и представить не могла, что он разрушится. За год высыпались кирпичи и просели подоконники. А ведь она долгое время вносила платежи по капремонту и техобслуживанию.

Вот эти кирпичи, они просто лежат, видите?

А вот это я на место поставила, потому что выпадало. Подперли, кирпич еще снизу подсунули.

Вот это вот все выпадает, видите?

По словам местных жителей, коммунальщики не только не довели начатое до конца, но и испортили имущество. А теперь и вовсе отказываются помогать.

Оксана Черная, жительница агрогородка Блонь:

Где-то случайно. Когда снимали, зацепили мне окно, выбили стекло. Ну, выбили и выбили, мне не холодно в хате, я его на место не ставила. Так что лежит себе аккуратно и лежит, никому не мешает.

В этом доме, который не признают аварийным, живут две семьи. Анна Петровна переживает за безопасность пожилого отца.

Анна Коробчиц, жительница агрогородка Блонь:

В ноябре 2018 они его разобрали. Но при этом когда они его разбирали, не знали, что мы сняты с техобслуживания. С июля 2019 года они быстренько с нами заключили договор, что с техобслуживания снимается, и прислали официальную бумагу, что извините, стенку мы вам класть не будем. Хотя до этого была бумага, что в 2019 году в мае мы вам завершим эту стену, доделаем.

Самому дому уже больше полувека. Раньше он принадлежал местному колхозу.

Оксана Семашко, корреспондент:

Вот то самое место, с которого начал разрушаться дом. Честно говоря, выглядит как после бомбежки. Стена вновь наклонена и может обрушиться. Самое удивительное, что кирпичная кладка держалась всего лишь на нескольких гвоздях.

Местные коммунальщики отвечать на наши вопросы сразу не осмелились. Но позже пояснили: такое жилье досталось им в наследство как коммерческое. И пока оно было у них на балансе, помогали с ремонтом. Теперь дом в собственности хозяйки, и они не имеют на это право.

Анна Кудрицкая, начальник юридического отдела УП «Жилтеплосервис»:

Обратилась к нам Черная Оксана Владимировна, проживающая в деревне Блонь, провести капитальный ремонт ее жилого помещения. Однако было ей отказано в проведении капитального ремонта, так как с октября 2017 года данное жилое помещение находится в ее собственности.

Дмитрий Иванов, заместитель генерального директора УП «Жилтеплосервис»:

После того, как дом приватизирован, все работы за счет собственника. Она вправе к нам обратиться, чтобы выполнить эти работы на платной основе. То есть заключить с нами договор, мы ей сделаем ремонт. Что стало причиной того, что дом начал трескаться по швам, мы поинтересовались у профессионального строителя из Блони. За 45 лет он возводил жилье и в Минске, и в сельской местности. Такого, как здесь, не видел никогда.

Валерий Ширабок, житель агрогородка Блонь:

Дома разваливаются из-за того, что они строились в 1954 году, а раствор 50 лет стоит крепким. А после 50 лет начинает развал идти, высыпаться. Воробьи, и те вытягивают.