«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

Новости Беларуси. Мифическая чупакабра объявилась в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мифическая чупакабра объявилась в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Незнакомое животное сначала будоражило фантазию и спокойствие – зверь воровал кур – жителей деревни Бычки, а спустя несколько недель навестил Городейскую Слободу. Мистика, да и только, уверены местные. Такого зверя они точно раньше не видели.
Корреспондент Анастасия Аласания провела собственное расследование и узнала, кто на самом деле скрывается под маской чупакабры.
Он вступил в схватку с невиданным зверем, а сегодня и носа из будки не показывает. Хозяин говорит: Бим скромный и тихий, но если надо, всегда станет на защиту близких.
Николай Пугачев, житель деревни Бычки:
Пришло прямо во двор, схватило курицу. Жена услышала гвалт, выскочила. Начала кричать – он через дорогу. А там собака сорвался и поймал там.
Посмотреть на чудо-зверя собралась вся деревня. Каждый высказывал свои предположения, кто это может быть. Но к единому мнению так и не пришли.
Мария Паршонок, жительница деревни Бычки:
Меня позвали туда и говорят: «Идите поглядите, кто». Я прихожу, сосед Жора говорит: «Не знаю, кто», – а этот сосед говорит: «Тоже не знаю». Наверное, волчонок. Ну и все: поглядели, сняли на мобильный и пошли.
Георгий Быков, житель деревни Бычки:
Шерсти не было на нем. Такой, как собачонок. Голы. Чуть-чуть шерсть была, но она повылазила.
Передние лапы короче задних, горбатое туловище, голый хвост, да и сам практически без шерсти. Неказистый экземпляр, которому уж точно подходит устрашающее имя «чупакабра».
Анастасия Аласания, корреспондент:
В Бычках вора ликвидировали. Но в соседней деревне, буквально в пяти километрах за лесом, продолжали таинственным образом исчезать куры. Кто стоял уже за этими преступлениями? Когда поймали – ахнули: точно такая же «чупакабра». Просто мистика какая-то.
Животное-зомби или целая стая чупакабр? Оказалось, все куда более банально: в обоих случаях больная лишаем енотовидная собака.
Михаил Подворный, директор Ушачского районного общества охотников и рыболовов:
В результате заболеваний, по возрасту енотовидная собака не может себе найти легкого корма, и она проникает в населенные пункты, расположенные около лесных массивов.
Кристина Жерносек, заместитель главного ветврача Ушачского района:
Жители, которые обнаруживают непонятное животное у себя в частном секторе, во дворе, обязаны сообщить на ветеринарную станцию. После этого наша служба отправляет специалиста для изъятия этого животного.
Так, в очередной раз сенсация разбилась вдребезги о факты. А может, мистическая чупакабра все-таки существует? И если так, то зрители нашего телеканала узнают об этом первыми.