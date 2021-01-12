Мулявину могло бы исполниться 80. В Белгосфилармонии состоится концерт в память о легендарном музыканте

Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет легендарному «Песняру» Владимиру Мулявину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.