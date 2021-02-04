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Григорий Азарёнок побывал в СИЗО на Володарского и поговорил с фальшивым врачом Сергеем Караваем

04 февраля 2021 17:21
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Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследовать преступления, связанные с массовыми беспорядками 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в видеоматериале Григория Азаренка.

Поджигали ларьки, кидали ежи. Две истории о тех, кто участвовал в массовых беспорядках в 2020-м

Григорий Азаренок, корреспондент:
Помните, как августе-сентябре плодили фейки? Каждый день новые погибшие. Российский спецназ. Президент в Турции. Сплошное вранье. И рядом с боевиками крутились и шарлатаны, авантюристы и проходимцы. Помните вот этого персонажа?

Григорий Азарёнок побывал в СИЗО на Володарского и поговорил с фальшивым врачом Сергеем Караваем-1

– В первый день после выборов, девятого, шесть человек погибших. Второй день – семь человек погибших. Третий день – двадцать один погибший. 
– Но этой информации нигде не было о погибших. 
– О погибших информацию мы вам даем, потому что эта информация проверена. В больницах многие люди еще умирают. Избитых, перебитых.

Григорий Азарёнок побывал в СИЗО на Володарского и поговорил с фальшивым врачом Сергеем Караваем-4

Григорий Азаренок:
Посмотрите, как уверенно Сергей Петрович Каравай рассказывает о количестве погибших на протестных акциях. Откуда у него эта информация? Спросим у него самого.

Григорий Азарёнок побывал в СИЗО на Володарского и поговорил с фальшивым врачом Сергеем Караваем-7

– Мы находимся в СИЗО № 1 на улице Володарского. Беседуем с Сергеем Петровичем Караваем. Сергей Петрович, мы снимаем для телевидения, вы не против общаться, правильно? 
– Нет, не против. 
– Вы участвовали в эфире на телеканале «Дождь» и озвучили там определенную информацию. Расскажите об этом. 
– Ну, что озвучил на телеканале «Дождь» информацию – да, озвучил. Озвучил информацию, но, как бы, как сказать тут… сам не убедившись в этом. Не проверив сам вышеуказанную информацию.

Григорий Азарёнок побывал в СИЗО на Володарского и поговорил с фальшивым врачом Сергеем Караваем-10

– А вы ее сами где-то просто прочитали в интернете? 
– Не в интернете, а согласно заключению посмертных эпикризов. 
– Но впоследствии это оказалось неправдой, правильно? 
– Ну, это неправда потому, что больше верить надо медикам, я думаю, чем телеканалу «Дождь». Потому что телеканал «Дождь» – это телеканал агитационный, который… он в Беларуси никак, я думаю, не поддерживается.

Григорий Азарёнок побывал в СИЗО на Володарского и поговорил с фальшивым врачом Сергеем Караваем-13

К слову, он уже был судим за мошенничество. В свое время облачался в рясу и собирал деньги на нужды церкви. Теперь вот обратился в униформу скорой помощи, а медицинского образования не имеет.

Григорий Азарёнок побывал в СИЗО на Володарского и поговорил с фальшивым врачом Сергеем Караваем-16

Вот он со Светланой Тихановской.

Григорий Азарёнок побывал в СИЗО на Володарского и поговорил с фальшивым врачом Сергеем Караваем-19

Сергей Некрашевич, начальник Первомайского районного отдела СК:
Первомайским районным отделом Следственного комитета завершено расследование в отношении 40-летнего мужчины. Уголовное дело возбуждалось по части 4 статьи 209, это совершение мошенничества в особо крупном размере. В настоящее время расследование по уголовному делу окончено, дело передано прокурору для направления в суд.

# Акции протеста # общество # Сергей Каравай # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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