Григорий Азарёнок побывал в СИЗО на Володарского и поговорил с фальшивым врачом Сергеем Караваем

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследовать преступления, связанные с массовыми беспорядками 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в видеоматериале Григория Азаренка. Поджигали ларьки, кидали ежи. Две истории о тех, кто участвовал в массовых беспорядках в 2020-м Григорий Азаренок, корреспондент:

Помните, как августе-сентябре плодили фейки? Каждый день новые погибшие. Российский спецназ. Президент в Турции. Сплошное вранье. И рядом с боевиками крутились и шарлатаны, авантюристы и проходимцы. Помните вот этого персонажа?

– В первый день после выборов, девятого, шесть человек погибших. Второй день – семь человек погибших. Третий день – двадцать один погибший.

– Но этой информации нигде не было о погибших.

– О погибших информацию мы вам даем, потому что эта информация проверена. В больницах многие люди еще умирают. Избитых, перебитых.

Григорий Азаренок:

Посмотрите, как уверенно Сергей Петрович Каравай рассказывает о количестве погибших на протестных акциях. Откуда у него эта информация? Спросим у него самого.

– Мы находимся в СИЗО № 1 на улице Володарского. Беседуем с Сергеем Петровичем Караваем. Сергей Петрович, мы снимаем для телевидения, вы не против общаться, правильно?

– Нет, не против.

– Вы участвовали в эфире на телеканале «Дождь» и озвучили там определенную информацию. Расскажите об этом.

– Ну, что озвучил на телеканале «Дождь» информацию – да, озвучил. Озвучил информацию, но, как бы, как сказать тут… сам не убедившись в этом. Не проверив сам вышеуказанную информацию.

– А вы ее сами где-то просто прочитали в интернете?

– Не в интернете, а согласно заключению посмертных эпикризов.

– Но впоследствии это оказалось неправдой, правильно?

– Ну, это неправда потому, что больше верить надо медикам, я думаю, чем телеканалу «Дождь». Потому что телеканал «Дождь» – это телеканал агитационный, который… он в Беларуси никак, я думаю, не поддерживается.

К слову, он уже был судим за мошенничество. В свое время облачался в рясу и собирал деньги на нужды церкви. Теперь вот обратился в униформу скорой помощи, а медицинского образования не имеет.

Вот он со Светланой Тихановской.