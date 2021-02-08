Сколько стоят на аукционе земельные участки без коммуникаций возле Нарочи?

Новости Беларуси. В Мядельском районе на торги выставлено три земельных участка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Два из них находятся между озерами Нарочь и Мястра. Аукцион назначен на 26 февраля.

Земельные участки находятся в деревне Гатовичи: 18 и 21 соток, начальная стоимость 28 тысяч. Участки продаются без инженерных коммуникаций, но с возможностью подключения электричества и центрального газоснабжения. Кроме того, на торги выставлен еще один земельный участок в деревне Азарки-Дворище. Его площадь составляет 22 сотки. Стартовая цена лота – 8 000 рублей.

Вячеслав Стреж, председатель Мядельского сельисполкома:

Спрос на участки не падает. Например, в прошлом году провели четыре аукциона, продано 10 участков. Начальная цена была 197 тысяч, в результате проведения аукциона мы получили 652 тысячи. Пользуются особым спросом участки в деревне Гатовичи, географически рядышком находятся три озера: с западной стороны – озеро Нарочь, с юга – это озеро Белое и с северо-востока – озеро Мястро.