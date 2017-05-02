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2 мая в Беларуси начинается регистрация на ЦТ

02 мая 2017 07:31
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Новости Беларуси. 2 мая в Беларуси начинается регистрация на централизованное тестирование. У абитуриентов есть ровно месяц, чтобы определиться с набором экзаменов. Всего по стране открыто более 40 пунктов регистрации. Правила приема в ВУЗы не изменились. Чтобы стать студентом, понадобятся максимум 3 сертификата. Появились и дополнительные возможности – это право пройти 4 испытания. Для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине, в этом году вместо одного отведены целых три дня. Напомним, что принимать документы все учреждения высшего образования начнут 12 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Вступительная кампания

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