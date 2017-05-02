Китайские журналисты посещают Беларусь

Новости Беларуси. По адресам стратегического партнерства. Группа китайских журналистов, прибывшая в Минск накануне, 2 мая посетит индустриальный парк «Великий камень» и завод «БелДЖИ». Оба эти объекта знаковые в сотрудничестве между нашей страной и КНР. Также гостям покажут самые большие самосвалы, выпускаемые на нашем континенте, и познакомят с достижениями наших аграриев.

Жэнь Ци, журналист (Китай):

У Беларуси и Китая уже давно крепкие отношения. Хочу написать про индустриальный парк «Великий камень», белорусско-китайский завод «БелДЖИ». Абсолютно уверен, что сотрудничество между странами будет продолжаться и дальше.

Чжан Кэ, журналист (Китай):

До того, как приехать в Беларусь, я не много о ней слышал. Знаю, у вас выдающиеся спортсмены. Достойно выступают теннисисты. Уверен, что за время большого пресс-тура по вашей стране я узнаю еще больше. Впечатлений будет много.

Продлится пресс-тур китайских журналистов до 7 мая. За это время гостям покажут, какая наша Беларусь. Промышленность, социальная сфера, культура и искусство. Программа более чем насыщенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.