Прямой эфир

Сколько мороженого в год съедают белорусы и почему самое дорогое мороженое в мире стоит 1 тыс. долларов?

03 июня 2016 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самое дорогое мороженое в мире носит название «Золотое». Полакомиться им можно только в самых престижных ресторанах, «отстегнув» при этом… держитесь! 1 тыс. долларов! Фишка в том, что оно украшается золотой фольгой толщиной меньше, чем человеческий волос. Поэтому её можно съесть.

Сколько мороженого в год съедают белорусы и почему самое дорогое мороженое в мире стоит 1 тыс. долларов?-1


В Беларуси мастера «мороженых дел» – 35 предприятий различной формы собственности. Также стараются удивить потребителя – выпускают более 80 наименований продукта. Общий объём производства варьируется в пределах 23-27 тыс. тонн в год. Например, в столице осенью и зимой продают до 15 тонн мороженого в сутки. К лету продажи вырастают до 40 тонн. А с приходом «жарких деньков» – до 60 тонн.

Много это или мало? Принято считать, что с советских времен мы едим очень много мороженого. По статистике в Беларуси съедают в среднем 2,5-3 кг. холодного лакомства в год. Но, если сравнить, допустим, с «сильными», получается мало. США, Австралия, страны Западной Европы потребляют мороженое гораздо больше, чем мы.

Последние исследования показали, что любители часто полакомиться мороженным чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто его игнорирует. Ведь оно так напоминает нам о детстве, которое для абсолютного большинства из нас – сладкое.

# общество # Фотофакт # Продукты питания # Мороженое

Другие новости рубрики

Все новости
Как провести летние каникулы с пользой и что может предложить Минский государственный дворец детей и молодежи?
03 июня 2016 08:33

Как провести летние каникулы с пользой и что может предложить Минский государственный дворец детей и молодежи?

На белорусско-украинской границе два оленя выясняли отношения, которые в итоге прервал волк
03 июня 2016 07:25

На белорусско-украинской границе два оленя выясняли отношения, которые в итоге прервал волк

В Минском суворовском училище открыли мемориальную доску героически погибшему выпускнику Дмитрию Рябинкину
03 июня 2016 06:24

В Минском суворовском училище открыли мемориальную доску героически погибшему выпускнику Дмитрию Рябинкину