Сколько мороженого в год съедают белорусы и почему самое дорогое мороженое в мире стоит 1 тыс. долларов?

Самое дорогое мороженое в мире носит название «Золотое». Полакомиться им можно только в самых престижных ресторанах, «отстегнув» при этом… держитесь! 1 тыс. долларов! Фишка в том, что оно украшается золотой фольгой толщиной меньше, чем человеческий волос. Поэтому её можно съесть.

В Беларуси мастера «мороженых дел» – 35 предприятий различной формы собственности. Также стараются удивить потребителя – выпускают более 80 наименований продукта. Общий объём производства варьируется в пределах 23-27 тыс. тонн в год. Например, в столице осенью и зимой продают до 15 тонн мороженого в сутки. К лету продажи вырастают до 40 тонн. А с приходом «жарких деньков» – до 60 тонн.

Много это или мало? Принято считать, что с советских времен мы едим очень много мороженого. По статистике в Беларуси съедают в среднем 2,5-3 кг. холодного лакомства в год. Но, если сравнить, допустим, с «сильными», получается мало. США, Австралия, страны Западной Европы потребляют мороженое гораздо больше, чем мы.

Последние исследования показали, что любители часто полакомиться мороженным чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто его игнорирует. Ведь оно так напоминает нам о детстве, которое для абсолютного большинства из нас – сладкое.