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В Минском суворовском училище открыли мемориальную доску героически погибшему выпускнику Дмитрию Рябинкину

03 июня 2016 06:24
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Новости Беларуси. В Минском суворовском училище открыли мемориальную доску героически погибшему выпускнику Дмитрию Рябинкину. Идею поддержал Комитет государственной безопасности, Министерство обороны и коллеги из Российской Федерации.

После окончания обучения в 1989 году суворовец Рябинкин поступил в Московское высшее командное училище. В 1993-м его зачислили в Федеральную службу контрразведки России. В ходе операции по освобождению заложников, удерживаемых в здании больницы города Буденновска, лейтенант спецназа был застрелен боевиком. Дмитрий Рябинкин посмертно награжден Орденом Мужества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Елисеев, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррор «Альфа» (Российская Федерация):
Знаменательно, замечательно, что выпускник Минского суворовского училища увековечен здесь, в стенах этого училища. Память о Дмитрии сегодня закреплена в названии школы, где он учился (в Ватутинках Московской области). Его именем названа улица.

# общество # Минское суворовское военное училище # Владимир Елисеев

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