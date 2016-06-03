На белорусско-украинской границе два оленя выясняли отношения, которые в итоге прервал волк

Новости Беларуси. Необычный инцидент на белорусско-украинской границе зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ночью два оленя по обе стороны ограждения на рубеже устроили самые настоящие разборки. Неизвестно, что вызвало конфликт, но упрямые животные долгое время выясняли отношения с помощью рогов и копыт. Прочную конструкцию решетки олени пытались не раз «победить» с помощью разбега, но тщетно.

В конце концов безуспешную борьбу прервал волк. Хищник сразу показал, кто хозяин положения в природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.