Сколько лет самым старым жителям Беларуси? Вы точно удивитесь

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Николай Орел, заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

У нас три человека старше 110 лет.

Евгений Пустовой:

А где они живут?

Николай Орел:

В Минской области и в Гродненской. Беседуя с одной женщиной, которой как раз около 110 лет, при этом она в прекрасном состоянии… Она сказала так: если бы я знала, что я так долго проживу, я бы лучше о себе заботилась с молодости, вела бы более здоровый образ жизни.