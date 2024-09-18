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Сколько лет самым старым жителям Беларуси? Вы точно удивитесь

18 сентября 2024 17:55
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Расскажите про долгожителей Беларуси.

Сколько лет самым старым жителям Беларуси? Вы точно удивитесь-2

Николай Орел, заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
У нас три человека старше 110 лет.

Евгений Пустовой:
А где они живут?

Николай Орел:
В Минской области и в Гродненской. Беседуя с одной женщиной, которой как раз около 110 лет, при этом она в прекрасном состоянии… Она сказала так: если бы я знала, что я так долго проживу, я бы лучше о себе заботилась с молодости, вела бы более здоровый образ жизни.

# Евгений Пустовой # Долгожители Беларуси

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