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Чувствую себя таким бодрым! Белорус в 79 лет стал звездой TikTok, занимается танцами и учит английский

18 сентября 2024 17:55
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вы в активном возрасте. Расскажите, где живете, чем занимаетесь.

Чувствую себя таким бодрым! Белорус в 79 лет стал звездой TikTok, занимается танцами и учит английский-2

Николай Окунев, тиктокер:
Родился я в Могилевской области, в деревне Светиловичи в 1946 году. Мне уже 79-й год. Так получилось, что я был в детском доме, после детдома меня направили в Караганду, там четыре года учился в строительном училище, потом служил в Туркмении 3,5 года. Ну, и попал в Минск.

Недавно моя жена ушла в небеса. Я, конечно, был в унынии, а потом сам себе сказал: хватит, надо начинать жизнь с чистого листа! Я записался в танцевальный коллектив «Мара» в территориальном центре Советского района. Хожу туда на вокал, на английский язык. Стараюсь быть полезным.

Внучка научила меня интернету. Министерство труда и соцзащиты вызвали меня, вручили диплом 65+ в номинации «Звезда TikTok»! и, представляете, – я начинаю молодеть с каждым днем. Я чувствую себя каким-то бодрым, чувствую, что как орел летаю. Никогда не поздно начинать жизнь с чистого листа!

# Евгений Пустовой # Хобби

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