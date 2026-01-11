Сугробы росли буквально на глазах! Как в Беларуси справились с последствиями циклона «Улли»?

Сугробы росли буквально на глазах, а порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Одним словом, младший брат «Хавьера» хорошо разгулялся, набрал силу и испытывал нас прочность 8 и 9 января, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси объявили красный уровень опасности, что происходит очень редко. Техника и люди трудились не покладая ковшов и лопат. Но «Улли» во многом был быстрее. Минск парализовали пробки. Более 250 населенных пунктов остались без света. На местах организовали оперативные штабы, которые мониторили обстановку каждый час и создавали допбригады для восстановления энергоснабжения.

Но главной силой в этой снежной борьбе стали наши люди. Белорусы не ждали с моря погоды и не сетовали на коммунальные службы, а вместо этого вышли на внеплановый субботник. К борьбе со снегом подключились МЧС, ГАИ, курсанты Университета гражданской защиты и даже Президент.

Восстановим хронологию. Вечер четверга, МЧС предупреждает о разгуле стихии. И все равно картина следующего утра оказалась неожиданной. Снега, конечно, ждали. Но не в таком количестве. С начала января осадков в стране выпало до 40 миллиметров. Только за ночь с 8 на 9 января в Могилеве побили рекорд – 31 миллиметр. Больше было только в январе 2007.

Елена Павлюк, жительница агрогородка Вендорож:

Сейчас все так боятся этих зим, а в наше время зим никто не боялся.

Откопать машины получилось не у всех. Кто-то даже не стал пробовать. В снежной ловушке оказались и таксисты. Отсюда высокие ценники на поездку, ожидание до сорока минут и очереди. Был даже замечен особый тариф – «Сани». К ситуации маркетологи подошли с юмором. Некоторые даже переборщили.

Надо отдать должное, ураган «Улли» в Беларуси, в принципе, встретили с юмором. Может, потому что снег был долгожданным и, безусловно, украсил новогодние праздники. Из сугробов выбирались, протягивая руку помощи. Иногда толкая.

Коммунальщики к визиту «Улли» готовились заблаговременно. В круглосуточном режиме выкапывать Беларусь из сугроба вывели почти 10 тысяч человек.