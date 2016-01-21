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Сколько денег продавец должен вернуть покупателю за некачественный товар, который подорожал к моменту возврата

21 января 2016 09:38
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Ежедневно операторы горячей линии телеканала СТВ принимают порядка 50 телефонных звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на неверных мужей до вопросов о разбитой посуде.

Жительница города Пружаны задает вопрос:
Месяц назад я купила в магазине зимние сапоги за полтора миллиона рублей. Через два месяца в них обнаружился заводской брак и я принесла их в магазин сдавать обратно. Но с момента покупки эти сапоги подорожали на 300 000 рублей. Какую сумму мне обязан вернуть продавец?

Елена Мойсейчик, юрист:
При расторжении договора потребитель вправе потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, а также возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения требования потребителя, а если требование добровольно не удовлетворено, — на момент вынесения судом решения. 

# общество # Консультация юриста # Некачественный товар # Елена Мойсейчик

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