Единая диспетчерская служба ЖКХ заработала в Минске: к кому теперь обращаться с претензиями на некачественную работу коммунальщиков

Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. Хочешь помочь дураку — сам дурак. Героиня этого сюжета мастеру не мешала, но все равно осталась в дураках. Почему? Расскажет Кира Карлович, корреспондент СТВ.

Подчеркнуто элегантный ретро-интерьер: комбинация глубокого оливкового и ивово-коричневого цветов, громоздкий хрусталь и массивная резная мебель. Аккуратная квартира в центре Минска без лишних слов характеризует хозяйку, как благородный пример советской интеллигенции. Историк Лариса Васильевна – народный мастер ручного вязания. За последние 35 лет женщина создала сотни изделий.

Талант Ларисы Дмитриевны быстро нашел почитателей: мастерице предлагают вести курсы по вязанию, участвовать в выставках и фотосессиях. В конце декабря перед очередными съемками женщина решила преобразить гостиную – повесить в комнате старинное резное зеркало. Для этого одинокая дама пригласила домой мастеров ЖЭС.

Лариса Дмитриева:

Я обратилась в ЖЭС, чтобы мне пришли, подровняли. Тут работы очень мало: надо петельку опустить или поднять гвоздик… А мне там автоответчик говорит: «Звоните в 115».

Единая диспетчерская служба ЖКХ работает в столице всего третий месяц и обрабатывает 3,5 тысяч звонков в сутки. Служба была создана как посредник между гражданами и всеми ЖЭС Минска.

Механизм работы прост: если у вас не работает отопление, залило квартиру или течет кран, звоните по короткому номеру 115. Заметим, звонок бесплатный. Специалисты контакт-центра сами свяжутся с одной из коммунальных служб, чтобы решить бытовой вопрос в ближайшее время. Кроме телефонного разговора, связаться с контакт-центром можно через мобильное приложение для андроид или по Интернету.

Екатерина Корвацкая, начальник отдела информационно-сервисного обслуживания управления контакт-центра ЖКХ города Минска:

Адрес: 115.бел. На портале мы принимаем обращения по более широкому кругу вопросов, чем ЖКХ. Можно сообщить не только о вопросах, которые возникают в жилищном фонде, но также связанные с остановками общественного транспорта, с рекламой и другие. Полный перечень можно посмотреть на портале. Организация или юридическое лицо, которому поручен этот вопрос, исполняет запрос в течение 8 суток и предоставляет нам информацию о выполнении.

Увы, четко слаженная работа диспетчеров контакт-центра запомнилась Ларисе Васильевне лишь нелепым результатом. Уже на первой фотосессии стало ясно, что старинное резное зеркало мастера ЖЭС №1 повесили криво. И дефект заметен на фотографиях.

Лариса Дмитриева:

Вот они сделали то, что у меня сейчас на стене. Понимаете или нет? Это былло за неделю до Нового года. Потом пришла моя фотограф и сфотографировала.

А между прочим, Лариса Васильевна отдала за услугу часть своей скромной пенсии и уже третью неделю не может дождаться мастеров, чтобы выровнять зеркало. Что же делать, если руки мастеров ЖЭС оказались вовсе не золотыми и работа выполнена некачественно? В этом случае можно снова обратиться в службу 115, но претензии следует приберечь именно для сотрудников ЖЭС.

Игорь Кириленков, начальник управления контакт-центра ЖКХ города Минска:

С претензиями на некачественно выполненную работу, либо оказанную услугу обращаться непосредственно в контакт-центр некорректно, потому что саму услугу оказывает эксплуатирующая организация.

Евгений Побережнюк, адвокат:

Если работы выполнены некачественно, заказчик данных работ может написать жалобу или письмо в жилищно-эксплуатационную службу о необходимости исправить данные работы. Если вовремя не отвечают, она может обратиться в вышестоящие организации, либо в суд о понуждении исправить данные недоделки. Все затраты лягут, соответственно, на эти коммунальные службы.

Надо признать, директор ЖЭС №1 Центрального района города Минска лично пообещал в ближайшие дни исправить ситуацию. И лучше бы мастерам поспешить: в ближайшие выходные у народного мастера по вязанию запланирована очередная фотосессия.

Надеемся, что в ближайшее время мастер из ЖЭС №1 исправит свой «шедевр».