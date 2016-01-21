Городские часы Минска: кто следит за точным временем в столице и есть ли оно вообще

Некоторым людям точное время нужно только для того, чтобы точно знать насколько они опаздывают. Корреспонденту СТВ Ольге Пискаревой стало интересно, насколько опаздывают или, напротив, спешат столичные часы и она, настроив точное время, вышла на улицы Минска.

В нашем городе много уличных часов, но порой создается впечатление, что идут они как хотят. Кто следит за точным временем в столице и есть ли оно вообще?

Александр Галыго, начальник производственного отдела радиоэлектронных измерений Института метрологии:

Национальный эталон частоты времени Республики Беларусь находится в Институте метрологии и обеспечивает практически всю республику и точным временем, и точной частотой. Национальный эталон работает круглосуточно, не выключается, постоянно работает. Для того, чтобы обеспечить точным временем, сигналы точного времени передаются первой программе белорусского радио, так называемый сигнал 6 точек. Вдобавок к этому всегда есть возможность у любого пользователя синхронизировать свой компьютер с национальной шкалой.

Точность времени необычайно важна в таких отраслях, как транспорт, телекоммуникации, банковские услуги. В 2016 году планируется провести модернизацию белорусского эталона, а это значит, что работать он станет еще более точно.

Ольга Пискарева, корреспондент СТВ:

Мы находимся в святая святых — хранителе времени Республики Беларусь. Именно здесь находятся самые точные часы. Погрешность во времени за 360 млн. лет составит не более 1 секунды. Сейчас мы установим наши часы и отправимся на небольшую экскурсию по городу, чтобы определить, насколько наш город живет не в ногу со временем.

Часы на проспекте Независимости, «Часы мира», знаменитые кубики. Практически у каждых городских часов – комплекс проблем. Старички отказываются успевать за бешеным ритмом современной жизни и то и дело опаздывают. В то время, как молодые механизмы очень быстро выходят из строя. Все антирекорды с отставанием на 5 минут побил хронометр «ЛУЧ».

Ольга Пискарева, корреспондент СТВ:

Городские часы – важный аксессуар и символ любого города. В разных странах мира уличные хронометры отсчитывают историю жизни своих горожан. Биг Бен, Орлой, Гринвич – эти часы уже давно стали брендом. Наша столица, несмотря на то, что в городе находится около 30 уличных часов, брендом можно назвать, пожалуй, только лишь эти, которые находятся на привокзальной площади.

Вот только и они не могут похвастаться честностью. Часы отстают на минуту. Кстати, во многих странах Европы, городские часы уже давно подключают к механизму спутниковой системы GPS. В нашей стране подобное ноу-хау пока недоступны. Впрочем, поддерживать городские часы в рабочем состоянии все же стараются.

Максим Важник, начальник специального района №2 УП «Мингорсвет»:

С 2003 года мы осуществляем контроль за часами, которые находятся в нашем городе. На сегодняшний день нашим предприятием обслуживается 8 часов, остальные находятся на балансе отдельных предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей.

Любопытный факт. В северной части Италии находится деревенька Пезарис. На площадях деревни расположено огромное количество уличных часов, которые ходят с поразительной точностью. Аборигены относятся к своим ходикам с большим трепетом, чего не скажешь о наших горожанах. Вот и получается, что в итальянской деревне часы идут точнее, чем в белорусской столице. Следует признать: системы единого времени среди городских часов нет. В чем причина?

Максим Важник, начальник специального района №2 УП «Мингорсвет»:

Время меняется, актуальность часов тоже изменилась, на сегодняшний день больше декоративный характер носят, исторический.

Столичные часы со своей неповторимой историей могли бы стать интересным туристическим объектом. Но для того, чтобы минские ходики стали узнаваемым символом, их нужно привести в порядок. Большинство хронометров утратили свою индивидуальность. Часы с боем молчат, не говоря уже о музыкальных ходиках. Самое время взять минуту на размышление и подумать о судьбе столичных хронометров. Пока улицы родного города готовы смотреть на нас часами.

Время делает возможным абсолютно все. Просто необходимо немного подождать. Сколько придется ждать всем нам, чтобы городские часы стали показывать время синхронно, мы не знаем. Но знаем другое, пока мы думаем, как убить время, время медленно, но неумолимо убивает нас.