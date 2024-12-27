Чужого горя не бывает! В Минске открыта памятная книга в связи с жертвами авиакатастрофы

Чужого горя не бывает. Это еще раз подтверждают белорусы, которые приходят к посольству Азербайджана в Минске. Там открыта памятная книга в связи с днем траура, объявленным из-за многочисленных жертв авиакатастрофы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим утром в дипломатическое представительство направились белорусские парламентарии. Напомним, 25 декабря самолет азербайджанской авиакомпании, выполнявший рейс Баку – Грозный, разбился близ города Актау в Казахстане. Всего на борту находились 67 человек – граждане Азербайджана, Кыргызстана, России и Казахстана. Погибли 38 человек, выжили 29. Состояние большей части из них – средней тяжести.

Магеррам Абыш Оглу Алиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:

Трагедия, конечно, все народы переживают за людей, которые погибли. Те люди, которые остались в живых, тоже в тяжелом положении. Спасибо белорусскому народу, что они рядом с нами. Видите, только что приехали такие люди, которые с нами вместе, они свое горе объяснили так.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. В Азербайджане создана Государственная комиссия для расследования причин крушения самолета.